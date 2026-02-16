ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚରେ କୁଲଦୀପ-ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଜୋରଦାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
କୁଲଦୀପଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ଡିଂ ମିସଟେକ୍ ଦେଖି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କୁଲଦୀପଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ।
Published : February 16, 2026 at 3:19 PM IST
Hardik Kuldeep Fight: କଲମ୍ବୋରେ ଚାଲିଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬୧ ରନର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୁପର-୮ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଦଳର ସେଲିବ୍ରେସନ ଅପେକ୍ଷା ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥା କଟାକଟି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
କ’ଣ ଥିଲା ଘଟଣା?
ମ୍ୟାଚ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟର ଶାହୀନ ଆଫ୍ରିଦି ଏକ ଶର୍ଟ ବଲକୁ ଲଙ୍ଗ-ଅନ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଡ଼କୁ ମାରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା କୁଲଦୀପ ଯାଦବ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ବଲଟିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବଲଟି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଖାତାକୁ ୬ ରନ୍ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।
କୁଲଦୀପଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ଡିଂ ମିସଟେକ୍ ଦେଖି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କୁଲଦୀପଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କେବଳ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନୁହଁନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ପରେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
🚨 Hardik angry over Kuldeep midfield— Anidhi Gupta (@DigestivBiscute) February 15, 2026
Massive fight on field🤬#INDvsPAK pic.twitter.com/uc3wUuSi8u
ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଦମଦାର ବୋଲିଂ
ଯଦିଓ ବ୍ୟାଟିଂରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ 'ଗୋଲଡେନ୍ ଡକ୍' (ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଆଉଟ୍) ହୋଇ ନିରାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂରେ ସେ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ୧୬ ରନ୍ ଦେଇ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଦୁଇ ଓପନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଏବଂ ଉସମାନ ତାରିଖଙ୍କୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କୁଲଦୀପ ମଧ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ନୱାଜଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
Jab jab matter bade hote hai... @HardikPandya khade hote hai 🤷♂️— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
Watch next him in ICC Men's #T20WorldCup | #INDvNED | WED, 18 FEB, 6 PM! | #INDvPAK pic.twitter.com/lStmRIgO2j
ମ୍ୟାଚରେ ଏକପାଖିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଭାରତ
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଇଶାନ କିଶାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୭୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୭୫ ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବୋଲିଂକୁ ଖେଳିବାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପୂରା ଟିମ୍ ୧୧୪ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ୬୧ ରନରେ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
HARDIK WAS ANGRY 🤣🤣🤣#INDvsPAK #India #win #hardik #virat pic.twitter.com/RTTd14REEq— LUCKY RAJ (@luckyhuckere) February 15, 2026
ଭାରତ ମ୍ୟାଚଟିକୁ ସହଜରେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଖେଳର ଏକ ଅଂଶ କହୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।