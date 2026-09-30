ନାଗୋୟାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପଦକ ବର୍ଷା! ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସିଲା 4ଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଏସିଆନ ରେକର୍ଡ
ବୁଧବାର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଚାରିଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି।
Published : September 30, 2026 at 2:20 PM IST
Asian Games 2026 India Medal: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026ର 30 ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ତାରିଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତ ନାମରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଚାରିଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ଭାରତ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକଚାଳନାର ଟ୍ରାପ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ରେ ନୀରୁ ଧଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ୟାନନ୍ ଚେନାଇଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ଏସିଆନ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଚିକିଥା ତନିପାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଏକ ବିଶେଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଚାରିଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିବା ସହ ଭାରତର ମୋଟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 10ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ଭାରତ ବୁଧବାର ଦିନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମହିଳା ଦଳ, ମିଶ୍ରିତ ଦଳ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦଳ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଚ୍ଚେରୀର ଶେଷ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଚୀନ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ରେ 238-237ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
PERFECT DAY FOR INDIAN COMPOUND ARCHERY AT ASIAN GAMES 2026! 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
🥇 Women’s Team
🥇 Mixed Team
🥇 Men’s Team
3/3 GOLD MEDALD FOR INDIA! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/BpbFUMd1K8
ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଶେଷ ତୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଚୀନ୍କୁ ମାତ୍ର ଏକ ପଏଣ୍ଟରେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିନିଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛି।
ଶୁଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନଟି ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ନୀରୁ ଧଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ୟାନନ୍ ଚେନାଇ ଟ୍ରାପ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ରେ 34 ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ କତାରର ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍-ରୁମୈହି ଏବଂ ରେ ବାସିଲ୍ 32 ପଏଣ୍ଟ ସହ ସିଲଭର ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଏହି ବିଜୟର ବିଶେଷତ୍ୱ କେବଳ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନଥିଲା। ନୀରୁ ଏବଂ କ୍ୟାନନ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ନୂଆ ଏସିଆନ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ଏସିଆନ ରେକର୍ଡ 30 ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କତାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଚାରି ପଏଣ୍ଟରେ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ନୂଆ ଏସିଆନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ନୀରୁ ଧଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଆହୁରି ବିଶେଷ ରହିଥିଲା। ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟ୍ରାପ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ସେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣର ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
INDIA’A NEERU DHANDA & KYNAN CHEANI ARE ASIAN GAMES CHAMPIONS! 🏆🥹— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
- Wins Mixed Team Gold Medal 🥇
NINTH GOLD MEDAL FOR INDIA! 🇮🇳 pic.twitter.com/idqbs60rc6
ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଚିକିଥା ତନିପାର୍ଥୀଙ୍କ ସଫଳତା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୟୋତି ସୁରେଖା ବେନ୍ନମ ଏବଂ ପ୍ରିଥିକା ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ମିଶି ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଚୀନ୍କୁ 238-234ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମୁକାବିଲା ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 60-58 ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ସେଟ୍ ପରେ 178-176ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଶେଷ ସେଟ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜମାନେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ନିଶାନା ଲଗାଇ 238 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଏହି ସ୍କୋର 2014 ଇଞ୍ଚିଓନ୍ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା 238 ପଏଣ୍ଟର ରେକର୍ଡ ସହ ସମକକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ମହିଳା ଦଳର ଫାଇନାଲ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚିକିଥା ତନିପାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସାହିଲ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସାମ୍ନାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ 40-39ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ମାତ୍ର ଏକ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଚାପ ବଢ଼ାଇବା ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଶୁଟ୍-ଅଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।
India climbs to 7th Place at Medal Tally 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
10 GOLD 🏅21 SILVER🥈 27 BRONZE 🥉 pic.twitter.com/3DcJ3GYkzl
ଶୁଟ୍-ଅଫ୍ରେ ଚିକିଥା ଏବଂ ସାହିଲ ଉଭୟ 10-10 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଚୋଇ ଉନ୍ ଗ୍ୟୁ ମାତ୍ର 9 ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ପାଇପାରିଥିଲେ। ଭାରତ 158-157ରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଜିତି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ 2028 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇପାରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି।