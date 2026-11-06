ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକି: ଫାଇନାଲରେ ଜାପାନକୁ ହରାଇ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ, ଷଷ୍ଠ ଥର ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଲଗାତର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 7ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛି ଘରୋଇ ଦଳ ।
Published : November 6, 2026 at 11:19 AM IST
ମୋହାଲି(ପଞ୍ଜାବ): ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକି ଫାଇନାଲରେ ଜାପାନକୁ ହରାଇ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ । ମୋହାଲି ବଲବିର ସିଂହ ସିନିୟର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟାଇଟଲ ଲଢ଼େଇରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତ, 4-1 ଗୋଲରେ ଜାପାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଷଷ୍ଠଥର ପାଇଁ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବା ସହ ଇତିହାସ ରଚିଛି ।
ଭାରତର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ବିଜୟ:
ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଏହି ବିଜୟ ସହ ଲଗାତର ତୃତୀୟ ଥର ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବିଜୟୀ ହେବା ସହ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ଅର୍ଜନ କରିଛି । 2026 ଟାଇଟଲ ହାସଲ ପୂର୍ବରୁ 2023 ଏବଂ 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଖେଳିଥିବା ସାତଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି।
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲା ଜାପାନ:
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚର ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ମିନିଟରେ ଜାପାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦେଇ 1-0 ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ସହିତ ଭାରତକୁ ଚକମା ଦେଇଥିଲା । ଜାପାନ ପକ୍ଷରୁ କାଜୁମାସା ମାସୁମୋଟୋ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଲଢୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ବେ, ଜାପାନ 1-0 ଗୋଲରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଥିଲା।
ଦ୍ବିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚମକ:
ମ୍ୟାଚ୍ ର ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗରେ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା ଭାରତ । 42 ମିନିଟ ସମୟରେ, କ୍ୟାପଟେନ ହରମନ୍ ପ୍ରିତଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ସଟ୍ କୁ ଗୋଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଶିଲାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା । ଏହା ସହିତ ମ୍ୟାଚକୁ 1-1 ବରାବର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲା ଘରୋଇ ଦଳ । ପରେ ଦିଲପ୍ରିତ ସିଂହ 47 ମିନିଟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଗୋଲ କରି ଦଳକୁ 2-1 ଗୋଲରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 52 ମିନିଟରେ ଯୁଗରାଜ ସିଂହ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ, 53 ମିନିଟରେ ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦ ଚତୁର୍ଥ ଗୋଲ କରି ଭାରରତକୁ 4-1 ଗୋଲରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ । ଜାପାନ 2013, 2021 ଏବଂ 2026ରେ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଯାଏଁ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛି ।
ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତ 6 ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ :
- 2011
- 2016
- 2018 (ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମିଳିତ ଚାମ୍ପିଅନ)
- 2023
- 2924
- 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....