ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ; ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ ଜିତି ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର-1 ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ICC Rankings: ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଆଇସିସି ଟି୨୦ ରାଙ୍କିଂର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି।
Published : July 27, 2026 at 1:02 PM IST
ICC T20 Rankings: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ସିରିଜ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରି ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତକୁ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟ ପଥକୁ ଫେରିଥିଲା ଏବଂ ସିରିଜ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜକୁ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରି ନେଇଛି। ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଆଇସିସି ଟି୨୦ ରାଙ୍କିଂର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତକୁ ନମ୍ବର-୧ ଆସନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦଳ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି।
India have regained the No.1 spot in the ICC Men's T20I Team Rankings 🔝https://t.co/LgdrwBgzSs— ICC (@ICC) July 26, 2026
ଆଇସିସି ରବିବାର (୨୬ ଜୁଲାଇ) ଜାରି କରିଥିବା ସଦ୍ୟ ରାଙ୍କିଂ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ସମାନ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ରହିଛି, ଯାହାର ୨୦ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ୨୪୦ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଟି-୨୦ ଜିତି ଭାରତ ନିଜର ନିଜର ନମ୍ୱର ୱାନ ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁଥ କରିଛି।
୩୫ ରନ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୯୩ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ରହି ନଥିଲା। ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଜିମ୍ବାୱେର ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୟାନ୍ ବର୍ଲ ଅପରାଜିତ ୫୪ ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୫୭ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୩୫ ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆— BCCI (@BCCI) July 26, 2026
A dominant performance from #TeamIndia as we clinch a 3️⃣-0️⃣ clean sweep over Zimbabwe 👏👏 pic.twitter.com/qb9tc3mI6t
ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ଭାରତ ତରଫରୁ ବିଜୟର ନାୟକ ସାଜିଥିଲେ ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ବୈଭବ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ୫୦.୩୩ ଆଭରେଜ୍ ଏବଂ ୧୯୬.୧୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୧୫୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍' ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ପରେ ବୈଭବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବା ପରି ଅଟେ।
1️⃣5️⃣1️⃣ runs at an explosive 1️⃣9️⃣6️⃣ strike rate 💥— BCCI (@BCCI) July 26, 2026
15-year-old Vaibhav Sooryavanshi bags the Player of the Series award 👏👏#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/s2czRP4iei
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ମୋଟ ୯ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୧୫ଟି ଚୌକା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚୌକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୧୫୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ୮୧ ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।