ପୁଣି ନିରାଶ କଲେ ବିରାଟ: ପର୍ଥରେ ଶୂନ, ଆଡିଲେଡରେ ବି ଶୂନ ...

ଆଡିଲେଡରେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଜାରି । ଘରୋଇ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଜିରୋରେ ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2025 at 10:14 AM IST

Updated : October 23, 2025 at 10:59 AM IST

ଆଡିଲେଡ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ- ଭାରତ 3 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଡିଲେଡ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଟସ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଛି ।

ଆରମ୍ଭରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡବଲ ଝଟକା:

ଟସ ହାରି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭବନ ଗିଲ ଓପନର ଭାବେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡବଲ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଶୁବମନ ଗିଲ୍ 9 ବଲ ଖେଳି ମାତ୍ର 9 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ ପୁଣି ଶୂନରେ ଆଉଟ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ।

ନିରାଶ କଲେ ବିରାଟ:

ଲଗାତର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ନିରାଶ କଲେ ବିରାଟ କୋହଲି । ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଆଉଟ ପରେ ବିରାଟ କ୍ରିଜକୁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ମାତ୍ର 4 ବଲ ଖେଳି ବିନା କୌଣସି ରନ କରି ପାଭିନିୟନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବିରାଟ । ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 2ଟି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ୍ବିକେଟ ହାତେଇଛନ୍ତି ଜାଭିଅର ବର୍ଟଲେଟ୍ । ଗିଲ କ୍ୟାଚ ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଉଭୟ ଟିମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ:
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କର ବା ମର ସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିବ ଭାରତ । ଘରୋଇ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଜିତି ସିରିଜ କବଜା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଜିତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଶା ରଖିଛି । ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଚ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତେ ତେବେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ।

ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:

ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (କ୍ୟାପଟେନ୍), ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଅୟାର, କେ ଏଲ ରାହୁଲ (ଓ୍ବିକେଟ କିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଓ୍ବାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:

ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (କ୍ୟାପଟେନ୍), ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ୍, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ମ୍ୟାଟ ରେନ୍ସ, ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରି (ଓ୍ବିକେଟ କିପର), କୁପର କନୋଲି, ମିଚେଲ ଓୟେନ୍, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ଜାଭିଅର ବଟଲେଟ୍, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା, ଜୋଶ ହେଜଲହୁଡ୍ ।

