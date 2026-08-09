World U20 Athletics: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ହାଇ ଜମ୍ପରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ବସନ୍ତ
World U20 Athletics: ବସନ୍ତ କୁମାର ମେଘୱାଲ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ହାଇ ଜମ୍ପରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : August 9, 2026 at 1:05 PM IST
World Athletics U20 Championships: ବସନ୍ତ କୁମାର ମେଘୱାଲ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ହାଇ ଜମ୍ପରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶାହନୱାଜ ଖାନ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶର ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ତିନିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାନଗର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଅନୁପଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ମେଘୱାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ୨.୨୧ ମିଟର ଡେଇଁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
ଆଲଜେରିଆର ୟୁନେସ ଆୟାଚି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନର ଓଟିସ ପୁଲ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ପଦକ ବିଜେତା କେବଳ ୨.୨୧ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଇଁପାରିଥିଲେ ଏବଂ ୨.୨୪ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପୂର୍ବ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟାଚି ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ହିଁ ୨.୨୧ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପାର କରିନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ମେଘୱାଲ ଏବଂ ପୁଲ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମେଘୱାଲଙ୍କ ଏହି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ହାଇ ଜମ୍ପରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି।
BASANT CREATES HISTORY | WINS 🥈— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) August 9, 2026
At World U20 Athletics Championship pic.twitter.com/axrUi2xY4Y
ଶାହନୱାଜ ଖାନଙ୍କୁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ
ଅନ୍ୟପଟେ ଶାହନୱାଜ ପୁରୁଷ ଲମ୍ବ ଡିଆଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୭.୮୪ ମିଟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜମ୍ପ ସହ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତିନିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଏହି ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ନିଜର ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଥାକ୍ରମେ ୭.୬୭ ମିଟର, ୭.୭୨ ମିଟର, ୭.୮୪ ମିଟର, ୭.୫୨ ମିଟର, ୭.୮୩ ମିଟର ଏବଂ ୫.୩୭ ମିଟର ଡେଇଁଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ ଆର.ସି. ଜିଥିନ ଅର୍ଜୁନାନ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟାସରେ ୭.୫୯ ମିଟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜମ୍ପ ସହ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
🇮🇳🥈 BASANT JUMPS TO SILVER — INDIA SOARS AGAIN!— Athletics Federation of India (@afiindia) August 9, 2026
MEDAL NUMBER TWO! 🙌 Basant has cleared 2.21m to win SILVER in the Men's High Jump final at the World U20 Championships, Oregon 26! 🇮🇳🔥
What a competition of nerve. Bar after bar, Basant answered every challenge — sailing over… pic.twitter.com/qX8JjE1Dno
ଇଟାଲୀର ଡାନିଏଲ ଇଞ୍ଜୋଲି ୭.୯୭ ମିଟର ଡେଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେସନ ମ୍ୟାକଗ୍ରୋଡର ୭.୯୬ ମିଟର ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଆଶିଷ ଯାଦବ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁରୁଷ ଜେଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ବିଭାଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଭାରତର ପଦକ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ଯାଦବ ବିଶ୍ୱ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଜେଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ'ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
🇮🇳🥉 One leap. A lifetime in the air.— Athletics Federation of India (@afiindia) August 9, 2026
For a few seconds, Shahnavaz Khan left the ground — and carried the hopes of a billion with him. He landed at 7.84m, and India had a World U20 bronze medallist. 🥉
Think of the mornings no one saw. The run-ups repeated a thousand times. The… pic.twitter.com/QhC03FY6k9