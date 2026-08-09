ETV Bharat / sports

World U20 Athletics: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ହାଇ ଜମ୍ପରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ବସନ୍ତ

World U20 Athletics: ବସନ୍ତ କୁମାର ମେଘୱାଲ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ହାଇ ଜମ୍ପରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

World Athletics U20 Championships
ହାଇ ଜମ୍ପରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ବସନ୍ତ ((Athletics Federation of India 'X'))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

World Athletics U20 Championships: ବସନ୍ତ କୁମାର ମେଘୱାଲ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ହାଇ ଜମ୍ପରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶାହନୱାଜ ଖାନ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶର ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ତିନିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାନଗର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଅନୁପଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ମେଘୱାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ୨.୨୧ ମିଟର ଡେଇଁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।

ଆଲଜେରିଆର ୟୁନେସ ଆୟାଚି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନର ଓଟିସ ପୁଲ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ପଦକ ବିଜେତା କେବଳ ୨.୨୧ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଇଁପାରିଥିଲେ ଏବଂ ୨.୨୪ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପୂର୍ବ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟାଚି ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ହିଁ ୨.୨୧ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପାର କରିନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ମେଘୱାଲ ଏବଂ ପୁଲ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମେଘୱାଲଙ୍କ ଏହି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ହାଇ ଜମ୍ପରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି।

ଶାହନୱାଜ ଖାନଙ୍କୁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ

ଅନ୍ୟପଟେ ଶାହନୱାଜ ପୁରୁଷ ଲମ୍ବ ଡିଆଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୭.୮୪ ମିଟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜମ୍ପ ସହ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତିନିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଏହି ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ନିଜର ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଥାକ୍ରମେ ୭.୬୭ ମିଟର, ୭.୭୨ ମିଟର, ୭.୮୪ ମିଟର, ୭.୫୨ ମିଟର, ୭.୮୩ ମିଟର ଏବଂ ୫.୩୭ ମିଟର ଡେଇଁଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ ଆର.ସି. ଜିଥିନ ଅର୍ଜୁନାନ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟାସରେ ୭.୫୯ ମିଟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜମ୍ପ ସହ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଇଟାଲୀର ଡାନିଏଲ ଇଞ୍ଜୋଲି ୭.୯୭ ମିଟର ଡେଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେସନ ମ୍ୟାକଗ୍ରୋଡର ୭.୯୬ ମିଟର ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଆଶିଷ ଯାଦବ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁରୁଷ ଜେଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ବିଭାଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଭାରତର ପଦକ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ଯାଦବ ବିଶ୍ୱ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଜେଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ'ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ପରଲୋକରେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ବାପା ଜର୍ଜ ମେସି, 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ

ଭାରତର ସୁନା ଝିଅ ବକ୍ସର୍‌ ଜାସ୍ମିନ, CWGରେ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, କେମିତି ଥିଲା ପଦକ ପାଇବାର ଯାତ୍ରା ?

World Cup 2027: ଆଫ୍ରିକାର ୩ଟି ଦେଶରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ୱକପ୍, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସମସ୍ତ ଭେନ୍ୟୁ ତାଲିକା

TAGGED:

WORLD U20 ATHLETICS
BASANT KUMAR MEGHWAL
SHAHNAVAZ
ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଅଣ୍ଡର୨୦ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌
WORLD ATHLETICS U20 CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.