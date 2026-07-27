CWG 2026: ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚମକିଲେ ରାଜା ମୁଥୁପାଣ୍ଡି, ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ
ଭାରତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନକାରୀ ରାଜା ମୁଥୁପାଣ୍ଡି କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୁରୁଷ ୬୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଭାଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
Published : July 27, 2026 at 9:40 AM IST
India at CWG 2026: ଭାରତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନକାରୀ ରାଜା ମୁଥୁପାଣ୍ଡି (Raja Muthupandi) କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୁରୁଷ ୬୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଭାଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ରାଜା ମୋଟ ୨୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ମୀରାବାଈ ଚାନୁ ମହିଳା ୪୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଭାଗରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଚନାମବମ୍ ଋଷିକାନ୍ତ ସିଂହ ପୁରୁଷ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ମେଡାଲ୍ ସ୍ନାଚ୍ରେ ରାଜା ମୁଥୁପାଣ୍ଡି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୧୨୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୧୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସଫଳତାର ସହ ଉଠାଇ ମୋଟ ୨୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମାଲେସିଆର ଅଜନିଲ୍ ବିନ୍ ବିଦିନ୍ ମୁହମ୍ମଦ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ ୨୯୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ନୂଆ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୧୮ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ ଏବଂ ୨୦୨୨ ବର୍ମିଂହାମ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ।
Another lift. Another medal. 🥈— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 26, 2026
Raja Muthupandi muscles his way to Commonwealth Games silver in the Men's 65kg event. 🏋️♂️
Watch the Commonwealth Games 2026 TODAY, 2 PM onwards, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV
#SonySportsNetwork #SonyLIV… pic.twitter.com/SUTs7cv1mH
ରାଜା ମୁଥୁପାଣ୍ଡିଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ସ୍ନାଚ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଥୁପାଣ୍ଡିଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ଭଲ ରହିନଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ୧୨୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସଫଳତାର ସହ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଲେସିଆର ବିଦିନ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୧୩୦ ଏବଂ ୧୩୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିସାରିଥିଲେ। କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନାଇଜେରିଆ ଏବଂ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଥୁପାଣ୍ଡି ୧୫୮ କିଲୋଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ୧୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ମୁକାବିଲାକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଦିନ୍ ୧୬୨ ଏବଂ ପରେ ୧୬୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ପକ୍କା କରିଦେଇଥିଲେ।
କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ରାଜା ମୁଥୁପାଣ୍ଡି୧୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସଫଳତାର ସହ ଉଠାଇ ମୋଟ ୨୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୫ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୯୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ମୋଟ ଓଜନ ଉଠାଇ ନବମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ରୂପରେ ମିଳିଛି।
Muthupandi Raja wins Silver medal in Weightlifting (65kg) at Glasgow Commonwealth Games pic.twitter.com/PhQuiftSHP— IANS (@ians_india) July 26, 2026
ରାଜା ମୁଥୁପାଣ୍ଡିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବା ଭଳି ଅଟେ। ବର୍ଷ ୨୦୧୯ ରେ କହୁଣୀର ଲିଗାମେଣ୍ଟରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଜନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜେରେମୀ ଲାଲରିନନୁଙ୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନ କାରଣରୁ ସେ ୨୦୨୨ ବର୍ମିଂହାମ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିନଥିଲେ।