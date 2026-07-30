ETV Bharat / sports

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଦିଲୀପ, ବାସିଲ୍-ଶ୍ରୀଶଙ୍କରଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌ମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୩ଟି ଗୋଲ୍ଡ, ୯ଟି ସିଲଭର ଓ ୩ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସହ ପଦକ ତାଲିକାର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

Commonwealth Games 2026 India Medals
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଦିଲୀପ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 9:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India at CWG 2026: ଗ୍ଲାସଗୋ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ବୁଧବାର ଦିନଟି ଭାରତ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପର ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ୮.୦୯ ମିଟରର ଡିଆଁ ମାରି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାରା-ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଭାରତ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚି ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟର T47 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ସିଲଭର ଉଭୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରମାନେ ନିଜର ପୂର୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ରିଙ୍ଗରେ ଅତିକମରେ ୧୦ଟି ମେଡାଲ ପକ୍କା କରିସାରିଛନ୍ତି।

ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟ୍‌

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟ୍‌ମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟର T47 ଫାଇନାଲ ରେସ୍‌ରେ ଭାରତ ଏକାସଙ୍ଗେ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ସିଲଭର ମେଡାଲ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଦିଲୀପ ଗାଭିତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ରେସ୍‌ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜବରଦସ୍ତ ବେଗ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୦.୭୧ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଏହି ରେସ୍‌ରେ ମହମ୍ମଦ ବାସିଲ୍ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

ଦିଲୀପ ଏବଂ ବାସିଲ୍ ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ଦିଲୀପ ଗାଭିତ ରେସ୍‌ର ଏକ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଦୌଡୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜର ଗତି ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ୧୦.୭୧ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଫିନିସିଂ ଲାଇନ୍ ପାର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ମହମ୍ମଦ ବାସିଲ୍ ଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୦.୮୩ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ସିଲଭର ମେଡାଲ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର କେଭିନ୍ ସାଣ୍ଟୋସ୍‌ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର

ଦିଲୀପ ଏବଂ ବାସିଲ୍ ଇତିହାସ ରଚିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପୁରୁଷ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ୮.୦୯ ମିଟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଆଁ ମାରିଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ସେ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଜାମାଇକାର ଟେଜେ ଗେଲ୍ ୮.୧୫ ମିଟରର ଡିଆଁ ମାରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ମୁରଲୀ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରୟାସରେ ୭.୯୪ ମିଟରର ଡିଆଁ ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ମନପ୍ରୀତ କୌର

ମହିଳା ଶଟ୍ ପୁଟ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ମନପ୍ରୀତ କୌର ଅତି ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ମେଡାଲ ଜିତିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୧୭.୪୯ ମିଟରର ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥ୍ରୋ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମନପ୍ରୀତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମେଡାଲ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୟଡ୍ରିସିଆ କ୍ୟାମେରନ୍ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ୧୭.୮୭ ମିଟରର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଥ୍ରୋ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପୋଡିୟମରୁ ବାହାରେ ରହିଗଲେ।

ସେମିଫାଇନାଲରେ ୧୦ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର

ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ସହ ଅତିକମରେ ୧୦ଟି ମେଡାଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ (୫୧ କିଗ୍ରା), ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚୌଧୁରୀ (୭୦ କିଗ୍ରା), ସଚିନ ସିୱାଚ (୬୦ କିଗ୍ରା), ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘାଲ (୮୦ କିଗ୍ରା), ନରେନ୍ଦ୍ର ବରୱାଲ (+୯୦ କିଗ୍ରା) ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଜାସମିନ ଲାମ୍ବୋରିଆ (୫୭ କିଗ୍ରା) ଶେଷ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ (ସେମିଫାଇନାଲ) ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ (୭୫ କିଗ୍ରା), ପ୍ରିୟା ଘଂଘାସ (୬୦ କିଗ୍ରା), ପ୍ରୀତି ପାୱାର (୫କିଗ୍ରା) ଏବଂ ଜାଦୁମଣି ସିଂହ (୫୫ କିଗ୍ରା) ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌ମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୩ଟି ଗୋଲ୍ଡ, ୯ଟି ସିଲଭର ଓ ୩ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସହ ମୋଟ ୧୫ଟି ପଦକ ହାସଲ କରି ପଦକ ତାଲିକାର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା; ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍

ISSF ବିଶ୍ୱ କପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟର କଲେ କମାଲ: ଈଶା ସିଂଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ମନୁ ଭାକର ଜିତିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ

CWG 2026: ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ୨ଟି ରୌପ୍ୟ; ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଗୁଲ୍‌ଭୀର, ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ଚମକିଲେ ହରଜିନ୍ଦର

TAGGED:

INDIA AT CWG 2026
CWG 2026 INDIA MEDALS
CWG 2026
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
INDIA AT COMMONWEALTH GAMES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.