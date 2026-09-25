ETV Bharat / sports

Asian Games 2026: ଏସୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଶ ପାଇଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଭାରତୀୟ ଶୁଟର

Asian Games 2026: ଶୁକ୍ରବାର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

Suruchi and Kamaljeet Clinch Asian Games Gold for India
ଦେଶ ପାଇଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଭାରତୀୟ ଶୁଟର (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 9:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India at Asian Games 2026: ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଛି। ସୁରୁଚି ଏବଂ କମଲଜିତ୍‌ଙ୍କ ଯୋଡ଼ି 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ଶୁଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ବିଶେଷ କଥା ଏହା ଯେ, କମଲଜିତ୍ ଏବଂ ସୁରୁଚିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କ୍ଵାଲିଫିକେସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 50 ମିଟର ରାଇଫଲ୍ 3 ପୋଜିସନ୍‌ର ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି।

10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ କମଲଜିତ୍ ଏବଂ ସୁରୁଚି ସିଂହଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଡ଼ିକୁ ଏକତରଫା ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରି ପୋଡିୟମ୍‌ର ଶୀର୍ଷରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ।

ଏସୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ

ଫାଇନାଲରେ ଚାରିଟି ଦଳ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ 484.6 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ 478.0 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ 415.8 ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ 349.4 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା । ଭାରତର 484.6 ର ଏହି ସ୍କୋର ଏକ ନୂତନ ଏସୀୟ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଟେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏହି ଏସୀୟ ରେକର୍ଡ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ନାମରେ ଥିଲା । ଏହି ଦେଶ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ 481.3 ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ କମଲଜିତ୍ ଏବଂ ସୁରୁଚିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ନାମରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ରହିଛି ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ମଧ୍ୟ କମଲଜିତ୍ ଏବଂ ସୁରୁଚି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ମୋଟ 587-29x ର ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ଏସୀୟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା । କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ 584-17x ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ 582୨-23x ସହ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ 580-4x ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା । ଶୀର୍ଷ ଚାରିଟି ଯୋଡ଼ି ଫାଇନାଲ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଉପରେ କବଜା କରିଥିଲା । କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଯେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଏହାର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ । ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ପରି ଦେଶ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲେ ।

10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିକ୍ସଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଚାରିଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏହି ଚାରିଟି ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ । ଆରମ୍ଭରେ ପାଞ୍ଚ-ପାଞ୍ଚଟି ଶଟ୍‌ର ତିନିଟି ସିରିଜ୍ ଶୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି 15ଟି ଶଟ୍ ପରେ ଭାରତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା । ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ଶଟ୍ ପରେ ଏଲିମିନେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । 17ତମ ଶଟ୍ ପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ପଦକ ପକ୍କା ହୋଇଗଲା । 19ତମ ଶଟ୍ ପରେ ଇରାନ ଦଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଅତିକମରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ନଥିଲା । କମଲଜିତ୍ ଏବଂ ସୁରୁଚିଙ୍କ ଶୁଟିଂ ଏତେ ଦମଦାର ଥିଲା ଯେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । 21ତମ ଶଟ୍ ପରେ ଭାରତ ଏସୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଉପରେ କବଜା କରିଥିଲା ।

ପୁରୁଷ 50 ମିଟର ରାଇଫଲରେ ଭାରତକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ

ପୁରୁଷ 50 ମିଟର ରାଇଫଲ୍ 3 ପୋଜିସନ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ତୋମାର, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାଟିଲ୍ ଓ ନୀରଜ କୁମାରଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରି ଭାରତ ଖାତାରେ ଆଉ ଏକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କ୍ଵାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ନିରନ୍ତରତା ଦେଖାଇ ଭାରତୀୟ ଶୁଟରମାନେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ପୋଡିୟମ୍‌ରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜିତିବାର ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭାରତ ଶୁଟିଂରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପଦକର ରଙ୍ଗ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ଶୁଟର ମାନଙ୍କର ଦବଦବା ସକାଳ କ୍ଵାଲିଫିକେସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କମଲଜିତ୍ ଏବଂ ସୁରୁଚି ସିଂହ କ୍ଵାଲିଫିକେସନ୍‌ରେ 587 ଅଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଏସୀୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ କ୍ଵାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ। କ୍ଵାଲିଫିକେସନ୍‌ରେ ହିଁ ସେମାନେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଦଳ ଉପରେ 70 ଅଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ନିଜର ମଜବୁତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଭାରତ ମେଡାଲ୍ ଟାଲି
ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଭାରତୀୟ ଶୁଟର
10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.