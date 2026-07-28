India Squad: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା; ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍
India Squad: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୮ ଜୁଲାଇରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Published : July 28, 2026 at 10:17 AM IST
IND vs SL Test Squad: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୮ ଜୁଲାଇରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଦଳରେ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ୍ଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପ୍ରାୟ ଆଠ ମାସ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ।
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି କଥା ଉପରେ ରହିଥିଲା ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ୨୦୨୫ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସେ ନିଜର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଡେଜା ୨୬୨ ଦିନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ପିନର ସାରାଂଶ ଜୈନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଦଳରୁ ଡାକରା ଆସିଛି।
Saransh Jain has earned his maiden Test call-up 👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) July 28, 2026
Take a look at the new off-spinner, who set the stage on fire with his stunning 5/49 in the Duleep Trophy final. 👌 pic.twitter.com/VIlTxFDhAy
କିଏ ଏହି ସାରାଂଶ ଜୈନ?
ଇନ୍ଦୋରର ବାସିନ୍ଦା ସାରାଂଶ ଜୈନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ଅଫ୍-ବ୍ରେକ୍ ବୋଲିଂ କରିବା ସହିତ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହା ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ୫୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ୯୭ଟି ଇନିଂସରେ ସେ ୧୮୮ ଜଣ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖେଳିବା ସେମାନଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ନିକଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ପରେ ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସିରିଜ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ବୁମ୍ରା 'ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ' (CoE) ରୁ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ଖେଳିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ।
🚨 News 🚨#TeamIndia's squad for the 2⃣-match Test Series against Sri Lanka announced— BCCI (@BCCI) July 28, 2026
Note: Washington Sundar was not available for selection for the first Test.
More Details ▶️ https://t.co/Vk0Xd8Axmq #SLvIND pic.twitter.com/NuCcKBohMj
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ
ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମାନବ ସୁଥାର, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା*, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର, ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ, ଏବଂ ସାରାଂଶ ଜୈନ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ସେଡ୍ୟୁଲ୍
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ରୁ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ ଗାଲ୍ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ କଲମ୍ବୋରେ ହେବାକୁ ଥିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।