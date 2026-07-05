ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଶତକ, ଗୁରନୁରଙ୍କ ୧୦ ୱିକେଟ୍; ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏକତରଫା ହରାଇଲା ଭାରତ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୫୪୩ ରନ୍ କରି ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଦଳ ଉପରେ ୧୭୭ ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା।
Published : July 5, 2026 at 4:05 PM IST
India A vs Sri Lanka A: ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଅନଅଫିସିଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଗାଲେଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୦ ୱିକେଟ୍ରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିରିଜ୍କୁ ୧-୦ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୫୪୩ ରନ୍ କରି ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଦଳ ଉପରେ ୧୭୭ ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସାରାଂଶ ଜୈନ ୭୦ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୨୦୯ ରନ୍ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ୩୩ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସାଈ ସୁଦର୍ଶନ ୨୫ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୫୪୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳକୁ ଏହି ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାଈ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ୧୬୮ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ ୯୪ ରନ୍ କରି ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
Gurnoor Brar starred with a six-wicket haul as India A clinched a commanding 10-wicket win over Sri Lanka A in the second Unofficial Test 👏🔥— Cricbuzz (@cricbuzz) July 5, 2026
Is it time to give him a chance in India's Test squad? 🤔 pic.twitter.com/cOHJisUt5P
ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ (୫୩ ରନ୍) ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୨୦୯ ରନ୍ରେ ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମୁଦାୟ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
10 WICKETS FOR GURNOOR BRAR IN THE 2nd UNOFFICIAL TEST vs SRI LANKA A 🤯— Johns. (@CricCrazyJohns) July 5, 2026
22-2-77-4 in 1st Innings.
12.3-0-68-6 in 2nd Innings.
What a selection by Gill & management, he is doing everything for Indian team - A masterstroke to bring him into the System looking at raw skill. pic.twitter.com/tDHfQ0sniY
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କରିଥିଲା ୩୬୬ ରନ୍
ସହନ ଅରାଚିଗେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ। ୨୦୭ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି ସେ ୧୨୭ ରନ୍ର ଏକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ପବନ ୱୀରାସିଙ୍ଘେ (୩୯), ସୋହନ ଡି ଲିଭେରା (୨୮), ନୁୱାନିଦୁ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ (୪୪) ଏବଂ ଐଶେନ ବଣ୍ଡାରା (୩୪)ଙ୍କୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ତ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ଏବଂ ସାରାଂଶ ଜୈନ ୪ଟି ଲେଖାଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କେବଳ ୨୦୯ ରନ୍ କରି ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।