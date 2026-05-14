ତ୍ରିଦେଶୀୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା BCCI; ତିଲକ ଅଧିନାୟକ, ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ବିସିସିଆଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆୟୋଜନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ-'ଏ' ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : May 14, 2026 at 4:54 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 5:02 PM IST
India A Squad, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଜୁନ୍ ୯ ରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆୟୋଜନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ-'ଏ' ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାମ ହେଉଛି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବାମହାତୀ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ତ୍ରିଦେଶୀୟ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତୀୟ-'ଏ' ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ତିଲକ ବର୍ମା ସମ୍ଭାଳିବେ ଏବଂ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିରିଜରେ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ', ଭାରତ 'ଏ' ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 'ଏ' ଦଳ ଭାଗ ନେବେ।
ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ତ୍ରିଦେଶୀୟ ସିରିଜ୍ରେ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ', ଭାରତ 'ଏ' ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 'ଏ' ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ସୀମିତ ଓଭର ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମଲ୍ଟି-ଡେ (ବହୁଦିନିଆ) ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବ। ଏହି ରେଡ୍-ବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦଳ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଦିନିକିଆର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦାମ୍ବୁଲାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ମଲ୍ଟି-ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଲ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) May 14, 2026
India A squad for ODI tri-series in Sri Lanka announced.
The upcoming tri-series is scheduled to be held in June, 2026.
ତ୍ରିଦେଶୀୟ ସିରିଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ତ୍ରିଦେଶୀୟ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତୀୟ-'ଏ' ଦଳର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ (ମ୍ୟାସୂଚୀ) ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜୁନ୍ ୯ ରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-'ଏ' ଦଳ ସହିତ ହେବ। ଏହା ପରେ ଜୁନ୍ ୧୧ ରେ ଭାରତୀୟ-'ଏ' ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-'ଏ' ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଜୁନ୍ ୧୫ ଏବଂ ୧୭ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଥରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-'ଏ' ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-'ଏ' ଦଳର ସାମ୍ନା କରିବ। ଏହି ତ୍ରିଦେଶୀୟ ସିରିଜ୍ର ଶୀର୍ଷ-୨ (ଟପ୍-୨) ରେ ଶେଷ କରିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ୨୧ ରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦିନିକିଆ ତ୍ରିଦେଶୀୟ ସିରିଜ୍ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦାମ୍ବୁଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ।
ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ରହିଛି ଅନେକ ରୋଚକ ନାମ
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜନ୍ରେ ଅନେକ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ତ୍ରିଦେଶୀୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ-'ଏ' ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ୟଶ ଠାକୁର, ବିପରାଜ ନିଗମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆୟୁଷ ବଦୋନି ଏବଂ ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
🚨Vaibhav Sooryavanshi picked in India A squad for the 50-over tri-series against Afg A and SL A to be held in Sri Lanka next month— Cricbuzz (@cricbuzz) May 14, 2026
India A squad: Tilak Varma (C), Priyansh Arya, Vaibhav Sooryavanshi, Riyan Parag (VC), Ayush Badoni, Nishant Sindhu, Harsh Dubey, Suryansh Shedge,… pic.twitter.com/Xc30wsZqP5
ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଦଳ: ତିଲକ ବର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ରିୟାନ ପରାଗ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଆୟୁଷ ବଦୋନି, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବିପରାଜ ନିଗମ, ୟଶ ଠାକୁର, ଯୁଦ୍ଧବୀର ସିଂହ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଅରଶଦ ଖାନ।