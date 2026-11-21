26 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ନେପାଳ: 306 ରନର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏହି ସବୁ ଧମାକାଦାର ରେକର୍ଡ
ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନେପାଳ ନାମରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ।
Published : November 21, 2026 at 9:46 AM IST
India A vs Nepal: ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ନେପାଳ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଏଭଳି ଧମାକାଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖାଯିବ । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନେପାଳକୁ ଏକତରଫା ଭାବେ 306 ରନର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଦୋହାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ କୁମାର କୁଶାଗ୍ରଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 332 ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା । ଏହାର ଜବାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ନେପାଳର ପୂରା ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର 26 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନେପାଳ ନାମରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା । ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାତ୍ର 9 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆୟୁଷ ବଦୋନି ମାତ୍ର 2 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ । ସେହିପରି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ 26 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତ ମାତ୍ର 42 ରନରେ ନିଜର ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ କୁମାର କୁଶାଗ୍ର ପାଳି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 206 ରନର ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ । କୁଶାଗ୍ର 102 ବଲରେ 117 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ 10ଟି ଚୌକା ଏବଂ 5ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ।
Records tumbled this afternoon as Rana and Yadav put on a show with the ball! India 'A' kick off their campaign with a win and a massive boost to their NRR 🇮🇳 #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #INDvNEP #ACC https://t.co/qp913xxapa— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 20, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିନାୟକ ତିଲକ 113 ବଲରେ 107 ରନର ଚମତ୍କାର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର 6ଟି ଚୌକା ଏବଂ 4ଟି ଛକା ସାମିଲ ରହିଥିଲା । ତିଲକ ଏବଂ କୁଶାଗ୍ର ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର 14 ବଲରେ ଅପରାଜିତ 36 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ 4ଟି ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' 50 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 332 ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା ।
26 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା ନେପାଳର ପୂରା ଦଳ
ଦୋହାର ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପାର୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 333 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ନେପାଳର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଥିଲା । ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରରେ ହିଁ ୱିକେଟର ବର୍ଷା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନେପାଳ ଦଳ ମାତ୍ର 1 ରନରେ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା । ପ୍ରିନ୍ସ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ନେପାଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରିନ୍ସ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 5 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 6 ରନ୍ ଦେଇ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
Soaked in the pressure 😇 Delivered a match-winning knock 👊 Kumar Kushagra's stunning Player of the Match performance 🌟 Scorecard ▶️ https://t.co/r7KnQLPzIm #TeamIndia | #INDAvNEP | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/8Or9sVt2T4— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ହର୍ଷିତ 6 ଓଭରରେ 16 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି 4 ଜଣ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଶାହବାଜ ଅହମଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ପ୍ରିନ୍ସ-ହର୍ଷିତଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ନେପାଳର ପୂରା ଦଳ 11.3 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 26 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ସହିତ ନେପାଳ ନାମରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ମ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ଅଟେ । ଲିଷ୍ଟ-ଏ ଇତିହାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋରରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଅଣ୍ଡର-19 ଦଳ ନାମରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦଳ 2007 ମସିହାରେ ବାର୍ବାଡୋସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 18 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଦଳ
- 18 ରନ୍ – ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ U19 ବନାମ ବାର୍ବାଡୋସ୍ (2007)
- 19 ରନ୍ – ସାରାସେନ୍ସ ବନାମ କୋଲ୍ଟସ୍ CC (2012)
- 12 ରନ୍ – ମିଡଲସେକ୍ସ ବନାମ ୟର୍କଶାୟାର (1974)
- 24 ରନ୍ – ଓମାନ ବନାମ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ (2019)
- 26 ରନ୍ – ନେପାଳ ବନାମ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' (2026)*
306 ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ'
ଅନ୍ୟପଟେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' 306 ରନର ବିଜୟ ସହିତ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ଏହା ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ'ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଅଟେ । ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହିତ ଦଳ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଲିସେଷ୍ଟରଶାୟାର ବିପକ୍ଷରେ 281 ରନରେ ମିଳିଥିବା ବିଜୟର ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ।
ଲିଷ୍ଟ-ଏ ରେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ର 5ଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ