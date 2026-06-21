ETV Bharat / sports

ଟ୍ରାଇ-ନେସନ୍ ସିରିଜ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ: ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୬୬ ରନ୍‌ରେ କଲା ପରାସ୍ତ

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଟ୍ରାଇ-ନେସନ୍ ସିରିଜ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ’କୁ ୬୬ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

India A vs Sri Lanka A Final India A Win Tri Series
ଟ୍ରାଇ-ନେସନ୍ ସିରିଜ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India A vs Sri Lanka A Final: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ୨୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ୯୪ ରନ୍‌ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ବଳରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଟ୍ରାଇ-ନେସନ୍ ସିରିଜ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ’କୁ ୬୬ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଦାମ୍ବୁଲାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୩୭୭ ରନ୍‌ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା, ଯାହାର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଦଳ ମାତ୍ର ୩୧୧ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।

ରଣଗିରି ଦାମ୍ବୁଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଦଳକୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସାନଦାର୍ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୩୨ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଇନିଂସ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନେଇ ରହିଥିଲା। ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାତ୍ର ୧୧ଟି ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରି ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିଜ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଶତକ ମାରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ୨୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ୯୪ ରନ୍‌ର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ପାରି ଖେଳି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମୋଡ଼କୁ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ଏହି ପାରିରେ ସେ ୧୦ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୮ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।

ବୈଭବ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ୩୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍ ୪୦, ତିଲକ ବର୍ମା ୬୭, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର ୩୬, ବିପ୍ରାଜ ନିଗମ ୨୭ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ରୟ ୩୯ ରନ୍‌ର ଉପଯୋଗୀ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଦଳ ୫୦ ଓଭରରେ ୯ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୭୭ ରନ୍‌ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।

୩୭୮ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଅଭିଷ୍କା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ୩ ରନ୍ ଏବଂ ନିରୋଶନ ଡିକୱେଲା ୨୫ ରନ୍ କରି ପେଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଦଳ ମାତ୍ର ୩୩ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ନିଜର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ନୁୱାନିଦୁ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ ୨୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଦୀରା ସମରବିକ୍ରମା ନିଜର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖି ୫୨ ରନ୍‌ର ଏକ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସହାନ ଆରାଛିଗେ ୩୮ ରନ୍ ଏବଂ ରବିନ୍ଦୁ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ବନୁଜା ସହନ ୬୨ ରନ୍ ଏବଂ ବିଜୟକାନ୍ତ ବ୍ୟାସକାନ୍ଥ ୩୯ ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ’କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୟଶ ଠାକୁର ୩ଟି, ବିପ୍ରାଜ ନିଗମ ୩ଟି ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ରୟ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବଡ଼ ବିଜୟ: ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨୫୩ ରନ୍‌ରେ ହରାଇ ସିରିଜ୍ କଲା ବରାବର

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍

୧୧ ବଲ୍‌ରେ ୫୦ ରନ୍! ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବନାଇଲେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

TAGGED:

INDIA A VS SRI LANKA A FINAL
IND A VS SL A FINAL SCORECARD
VAIBHAV SOORYAVANSHI
ଟ୍ରାଇ ନେସନ୍ ସିରିଜ୍‌
INDIA A WIN TRI SERIES 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.