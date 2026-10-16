ରାୟପୁରରେ କାହିଁକି କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ଖେଳାଳି? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
IND W vs ZIM W: ରାୟପୁର ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ମହିଳା ଖେଳାଳି କାହିଁକି କଳା ପଟି ପିନ୍ଧି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 16, 2026 at 8:17 PM IST
IND W vs ZIM W T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ରାୟପୁରର ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏକ ମିନିଟର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ? ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ...
ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେର ଖେଳାଳିମାନେ କଳା ପଟି ପିନ୍ଧି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ଜିମ୍ବାୱେର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଅମ୍ପାୟାର ସାରା ଦମ୍ବାନେୱାନାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏକ ମିନିଟର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଯାଇଥିଲା।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥତା ସହ ଲଢ଼ିବା ପରେ ସାରା ଡାମ୍ବାନେଭାନାଙ୍କ ୧୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ଜିମ୍ବାୱେ ପାଇଁ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରରୁ ଅମ୍ପାୟାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଏବଂ କ୍ରିକେଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାର ଜିଦ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
The Indian Cricket Team, Zimbabwe Cricket Team and match officials are wearing black arm bands and observed a moment of silence in honour and memory of former Zimbabwe cricketer and umpire Sarah Dambanevana, following her recent passing. #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/Oh6Co9smeF— BCCI Women (@BCCIWomen) October 16, 2026
ସାରା ଡାମ୍ବାନେଭାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଓ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କ୍ୟାରିୟର
ସାରା ଡାମ୍ବାନେଭାନା ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଜିମ୍ୱାୱେ ଦଳରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିମ୍ବାୱେ ମହିଳା ଦଳର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ସାରା ଡାମ୍ବାନେଭାନା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇସିସିର 'ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ୍ ଅମ୍ପାୟାର୍ସ' ର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସିନିୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇସିସି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା।
ସାରା ଡାମ୍ବାନେଭାନା ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ ନିଜର ଅମ୍ପାୟାରିଂ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ୨୦୨୪ ମହିଳା ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଏବଂ ୨୦୨୫ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମ୍ପାୟାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୁଦାୟ ୬୩ଟି ସିନିୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୪୨ଟି ମହିଳା ଟି୨୦, ୧୧ଟି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ଓ ୧୦ଟି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସାମିଲ ରହିଛି।
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the 1️⃣st T20I 🙌 Niki Prasad makes her T20I debut 👏 Updates ▶️ https://t.co/ZebQdoQIRo #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/6Re95WN1x1— BCCI Women (@BCCIWomen) October 16, 2026
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ: ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଅଧିନାୟକ), ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ନିକି ପ୍ରସାଦ, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼।
ଜିମ୍ବାୱେ ମହିଳା ଦଳ: କେଲିସ୍ ନଦ୍ଲୋଭୁ, ବିଲଭ୍ଡ୍ ବିଜା, ଚିପୋ ମୁଗେରୀ-ତିରିପାନୋ, ଶାର୍ଣ୍ଣ ମେୟର୍ସ, ମିସେଲ୍ ମାଭୁଙ୍ଗା, ନ୍ୟାସା ଗ୍ୱାନଜୁରା, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କା ଚିପାରେ, ମୋଡେଷ୍ଟର ମୁପାଚିକୱା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଜୋସେଫାଇନ୍ ନକୋମୋ (ଅଧିନାୟକ), ଓଲିଣ୍ଡର ଚାରେ, ତେନ୍ଦାଇ ମାକୁଶା।