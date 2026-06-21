ଟି-୨୦ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍: ମାରିଜାନ୍ କାପ୍ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ଭାରତକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଆଫ୍ରିକା
IND-W vs SA-W: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
Published : June 21, 2026 at 11:47 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 11:53 PM IST
IND-W vs SA-W: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୪ ୱିକେଟ୍ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ଏବଂ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିବା ଦଳକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା।
ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୫୮ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଓପନର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (୧୭) ଓ ଶେଫାଳି ବର୍ମା (୩୧) ଟିମ୍କୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ନିଜର ୨୦୦ତମ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ କେବଳ ୨୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା (୨୯) ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କିଛି ଦ୍ରୁତ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତରଫରୁ ମାରିଜାନ କାପ ଓ ଶବନୀମ ଇସ୍ମାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
South Africa dig deep to secure a hard-fought win over India to make things interesting in Group A 👏— ICC (@ICC) June 21, 2026
#T20WorldCup pic.twitter.com/ORiYnTYblt
୧୫୯ ରନ୍ର ପିଛା କରୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ପାୱାରପ୍ଲେର ଶେଷ ଓଭରରେ ସେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମାରିଜାନ କାପ ଓ ତାଜମିନ ବ୍ରିଟ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୯୭ ରନ୍ର ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାଗିଦାରୀ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ୧୭ତମ ଓଭରରେ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ବ୍ରିଟ୍ସଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଭାରତକୁ ଆଶା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେହି ଓଭରରେ ହିଁ ମାରିଜାନ କାପଙ୍କ ଏକ ସହଜ କ୍ୟାଚ୍ ରାଧା ଯାଦବ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଭାରୀ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାରିଜାନ ୪୫ ବଲରୁ ୮୧ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଳିରେ ୭ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
An innings for the ages and a fine bowling spell against India from South Africa's Marizanne Kapp wins her the @aramco POTM 🏅 pic.twitter.com/TxhBAr9RLr— ICC (@ICC) June 21, 2026
ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବୋଲରମାନେ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ୪ ଓଭରରେ ୪୪ ରନ୍ ଦେଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ କାପଙ୍କୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ, ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତର ଅପରାଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି।