INDW vs JPNW: ଜାପାନକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଜାପାନକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : September 18, 2026 at 1:17 PM IST
IND W vs JPN W T20: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଜାପାନକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଏହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଯାହାକୁ ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତର ନିଜର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ସହିତ ଖେଳିବ। ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଖେଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଜରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ମ୍ୟାଚରେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଜାପାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର 57 ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜବାବରେ ଭାରତ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସହଜରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 👏👏— BCCI Women (@BCCIWomen) September 18, 2026
A convincing 8️⃣-wicket win for #TeamIndia in the quarter-final to seal a spot in the final four 🇮🇳
Scorecard ▶️ https://t.co/MIoR07Vyms #AsianGames pic.twitter.com/UANuW4ThHW
ଦୁନିଆର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟି20 ବୋଲର ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଜାପାନ ଦଳ 9 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଓଭରରେ ସେ ମାତ୍ର ଏକ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ 2ଟି ଓଭର ମେଡେନ୍ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ 4 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚରଣୀଙ୍କ ଏହି ଘାତକ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଜାପାନ ଦଳ ପୂରା ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ 20 ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ 19.5 ଓଭରରେ ହିଁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଚରଣୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମାଙ୍କୁ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସମେତ ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ 2 ଜଣ ଜାପାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
୫୮ ରନର ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ଭାରତ ନିଜର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଶେଫାଳୀ ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ଜି କମାଲିନୀ ଭାରତ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ। ଶେଫାଳୀ ପ୍ରଥମ ଓଭରରୁ ହିଁ ଜାପାନୀ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଟେର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଜି କମାଲିନୀ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିବା ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାସ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ୬ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ରିଚା ଘୋଷ ଶେଫାଳୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଶେଫାଳୀ ୧୫ ବଲରେ ୪୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ୬ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ବାହାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରିଚା ୬ଟି ବଲରେ ୨ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୧୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
India breeze past hosts Japan to book their place in the Asian Games semi-finals 🔥— ICC (@ICC) September 18, 2026
📝: https://t.co/Dq0RWs2aM0 pic.twitter.com/s7Nj6rDsob
ଜାପାନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମିଶି ନିଜ ପାରିରେ ମାତ୍ର ୩ଟି ଚୌକା ମାରିପାରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ଦଳ କୌଣସି ଛକା ମାରିପାରି ନଥିଲା। ଭାରତ ସହ ତୁଳନା କଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ୪ଟି ଚୌକା ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଜାପାନ ଦଳ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତକୁ କୌଣସି ଟକ୍କର ଦେଇ ପାରିନଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଧରିନିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଜରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ଦଳ କୌଣସି ଟକ୍କର ଦେଇପାରିଲାନାହିଁ। ଜାପାନ ତରଫରୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୫ ରନ୍ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅୟାକା ୪୭ଟି ବଲର ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ହରୁନା ହିଁ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁପାରିଥିଲେ।