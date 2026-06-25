ETV Bharat / sports

IND W vs BAN W: ଶେଫାଳୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ; ବାଂଲାଦେଶକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

IND W vs BAN W: ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଖେଳିଥିବା ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ତୃତୀୟ ବିଜୟ। ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ୍-ଏ’ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

India Beats Bangladesh
ବାଂଲାଦେଶକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 11:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India Beats Bangladesh: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଗୁରୁବାର (୨୫ ଜୁନ୍) ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଗ୍ରୁପ୍-ଏ’ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରର ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୩୬ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୭ତମ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଖେଳିଥିବା ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ତୃତୀୟ ବିଜୟ। ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ୍-ଏ’ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବାଂଲାଦେଶର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ।

ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୮ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଦିଲାରା ଅଖ୍‌ତର ମାତ୍ର ୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜୁରୈୟା ଫିରଦୌସ୍ ଏବଂ ସୋଭନା ମୋସ୍ତାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪୧ଟି ବଲ୍‌ରେ ୫୧ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଫିରଦୌସ୍ ୩୧ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୩୩ ରନ୍ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ଭାବେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମୋସ୍ତାରୀ ୨୬ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୨୨ ରନ୍ କରି ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ଭାବେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ଡରମାନେ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଚାରିଥର ଜୀବନଦାନ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିନାୟିକା ତଥା ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ନିଗାର ସୁଲତାନା ପାଳିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ୨୭ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୩୨ ରନ୍ କରି ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ଭାବେ ୧୦୬ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପାଳିର ଶେଷ ଭାଗରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୩୬ ରନ୍‌ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ନିଜର ଶେଷ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଶେଷ ୧୩ଟି ବଲ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ହରାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରାଧା ଯାଦବ ୪ ଓଭରରେ ୨୮ ରନ୍ ଦେଇ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀୟାଙ୍କା ପାଟିଲ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍’

ବାଂଲାଦେଶର ୧୩୭ ରନ୍ ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ମାତ୍ର ୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପାୱାରପ୍ଲେ’ରେ ଶେଫାଳୀଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ପାଳି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୬୩ ରନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଶେଫାଳୀ ୨୯ଟି ବଲ୍‌ରୁ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋଟ ୩୪ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୮ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି ୫୩ ରନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆ ୨୩ ରନ୍ ଏବଂ ରିଚା ଘୋଷ ୧୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ ମାତ୍ର ୧୫ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୨୬ ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟର ନିକଟତର କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ବିଜୟୀ ଚୌକା ମାରି ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଡ଼ା ବ୍ରିଟିଶ୍ ଆଇନ; ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବନି ଆଇସିସି, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

କିଏ ଏହି ଜୟ ମୁନ୍ଦଡା? ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଦଳରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଅ!

TAGGED:

IND W VS BAN W HIGHLIGHTS
WOMENS T20 WORLD CUP 2026
IND W VS BAN W
ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ
INDIA BEATS BANGLADESH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.