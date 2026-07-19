ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିନା ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ; ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟର ହେଲେ ଦଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍
IND vs ZIM: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଛି।
Published : July 19, 2026 at 3:17 PM IST
India vs Zimbabwe T20 Series: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଛି। ବିସିସିଆଇ ନିଜ ଏକ୍ସ (X) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଟି-୨୦ ଦଳ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଜିମ୍ବାୱେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନିକିଆ ଦଳ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ୨୩ ରୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ।
ନିକଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏଠାରେ ୪-୦ ରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ଦଳର ଅନେକ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇ ନୂଆ ଚେହେରାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚାପ ରହିବ।
𝙀𝙣 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 𝙩𝙤 𝙕𝙞𝙢𝙗𝙖𝙗𝙬𝙚 🇿🇼#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/akRFqycwXC— BCCI (@BCCI) July 18, 2026
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କିଛି ବିଶେଷ କମାଲ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ମାତ୍ର ୧୩, ୧୪ ଏବଂ ୧ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ର ଗତ ସିଜନ୍ରେ ୭୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ:
- ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୨୩ ଜୁଲାଇ, ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ୍
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୨୫ ଜୁଲାଇ, ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ୍
- ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୨୬ ଜୁଲାଇ, ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ୍
(ବିଦ୍ର: ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।)
ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ, ଶିବମ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ୟଶ ଠାକୁର, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ।