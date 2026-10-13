IND vs WI: ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ୍
IND vs WI 4th T20I: ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ କି ଯୁବ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ୍
Published : October 13, 2026 at 12:42 PM IST
IND vs WI 4th T20I: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ ୧୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ବୈଭବ ପଡ଼ିଆରେ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି।
ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବୈଭବଙ୍କ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଯଦିଓ ଏପରି କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗିବ ଯେ ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ସେ ଭାରତରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଶା ମିଳିଛି ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଅନେକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଷ୍ଟେ ସିଟେଡ୍" ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରୁହନ୍ତୁ।
ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଭଳି ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତତା ମିଳିସାରିଛି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଥବା ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ତାଙ୍କ ପିଆର (PR) ଟିମ୍ ତରଫରୁ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ମ୍ୟାଚ୍ର ନେଟ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସମୟର ଅଟେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ କରିନଥିଲା।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିନଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସାମସନ ଦଳର ଅଂଶ ନଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୈଭବ ତିନିଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍’ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ଭାରତ ନିଜ ମାଟିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୈଭବଙ୍କୁ ସିରିଜରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜାପାନ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକମାତ୍ର ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ନଜର ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ସେ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଦଳରେ ସାମସନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ନିଜ ମାଟିରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଶେଷ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚରେ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଆସିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବୁ ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ।