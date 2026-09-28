ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ କୋହଲି କଲେ 10ଟି ମହା-ରେକର୍ଡ!
ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟ କେବଳ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 10ଟି ଚମତ୍କାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 28, 2026 at 11:08 AM IST
Virat Kohli New Records: ଭାରତୀୟ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର (ରବିବାର) ଦିନ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୟ ପାଇଁ 296 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତ ମାତ୍ର 41.4 ଓଭରରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। କୋହଲି 88 ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ 139 ରନର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର 10ଟି ଚୌକା ଏବଂ 9ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସାମିଲ ରହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ରବିବାର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିବା 10 ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଉପରେ...
1. ବିରାଟ କୋହଲି ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ 15 ହଜାର ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ସାଜିଛନ୍ତି। କୋହଲି ଏହି ମାମଲାରେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋହଲି ମାତ୍ର 303ଟି ଇନିଂସ ଏବଂ 15,950ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଚିନ ଦିନିକିଆରେ 15 ହଜାର ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 377ଟି ଇନିଂସ ଏବଂ 17,528 ଟି ବଲ୍ ନେଇଥିଲେ।
2. ବିରାଟ କୋହଲି ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ 15 ହଜାର ରନ୍ର ଅଙ୍କ ଛୁଇଁଥିବା ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟର। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟର ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ 15 ହଜାର ରନ୍ ସୀମା ପାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସଚିନ 463ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 18,426 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, କୋହଲିଙ୍କ 315ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 15,080 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
Fastest to 1⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ ODI runs ✅— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Congratulations to Virat Kohli on becoming the second player to achieve the feat after Sachin Tendulkar 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/O2cs86p4gq#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imVkohli pic.twitter.com/CMhAIOXQhR
3. ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ହେଉଛି ଏଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ, ଯାହା ବିପକ୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ରେ 10ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କୋହଲି ଏହି ମଇଦାନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର 10ମ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। କୋହଲି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ଅଟନ୍ତି।
4. ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 74 ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ବଲ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ଅଟେ। କୋହଲି ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 52 ଏବଂ 61 ବଲ୍ରେ ଦିନିକିଆ ଶତକ ମାରିସାରିଛନ୍ତି।
Cometh the hour, cometh the King 👑— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
A spectacular century from Virat Kohli in absolute style 💯
ODI century no.5⃣5⃣ for the chase master 🫡
Updates ▶️ https://t.co/O2cs86p4gq#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imVkohli pic.twitter.com/tJOeopio5o
5. ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ମାମଲାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଚିନ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟ୍ରେ 60ଟି ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ସଚିନ ଓ କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗ୍ରାହମ ଗୁଚ୍ (44 ଶତକ) ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
6. ଭାରତ ମାଟିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଏହା 42ତମ ଶତକ (260 ଇନିଂସରେ) ଥିଲା। କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ମାରିବା ମାମଲାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସଚିନ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ 313ଟି ଇନିଂସ ଖେଳି 42ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
A 7️⃣4️⃣-ball century brought up with a six 👏— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
What an extraordinary knock from Virat Kohli 💯
Watch his ton ▶️ https://t.co/3pd4F4He7P#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imVkohli pic.twitter.com/V3VMTq6KYg
7. ବିରାଟ କୋହଲି ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରିକି ପଣ୍ଟିଂଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଣ୍ଟିଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସେହିଭଳି 111ଟି ବିଜୟର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଦଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କୋହଲି ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ରନ୍ ଚେଜ୍ରେ 112ଟି ବିଜୟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି।
A partnership of Pure Class 🤌— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Shubman Gill 🤝 Virat Kohli
RELIVE ▶️ https://t.co/sA3ks3wpp6 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShubmanGill | @imVkohli pic.twitter.com/tfyPHDl2QY
8. ବିରାଟ କୋହଲି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଲଜାରୀ ଜୋସେଫ୍ଙ୍କ ବଲ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। କୋହଲି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜୋସେଫ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୋଟ 53 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଏକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଅଟେ।
5️⃣5️⃣ ODI centuries young 😉— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
🎥 @imVkohli on unlocking a new version of himself 🫡#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/F5v9ZHMh3E
9. ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 9ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ 2016 ମସିହାରେ ଏହି ମଇଦାନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 8ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
Ice in the veins + Fire in the bat = A vintage @imVkohli chase 🫡— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
RELIVE ▶️ https://t.co/3pd4F4He7P#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/TPrDNw94Bv
10. ବିରାଟ କୋହଲି ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ରେ 7000 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର ଅଟନ୍ତି। କୋହଲି ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ 7006 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ତାଲିକାରେ କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସୁଛି। ସଚିନ ନିଜର 23 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 164ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 6976 ରନ୍ କରିଥିଲେ।