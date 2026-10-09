ବୈଭବ IN, ସଞ୍ଜୁ OUT! ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ରେ ଏହି ୨ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
IND vs WI: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ଭବତଃ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରେ।
Published : October 9, 2026 at 10:20 AM IST
IND vs WI 2nd T20I: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୯ ଅକ୍ଟୋବର) ରାଞ୍ଚିଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିସାରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକତରଫା ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କମ୍ବିନେସନ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ଆଜି କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ବିଗତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଅତି ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ୪ଟି ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୨୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବାହାରେ ବସି ନିଜ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ମାତ୍ର ୧୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ପୂର୍ବରୁ ନେଟ୍ସ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶଟ୍ସ ଲଗାଇବା ସହ ବେଶ୍ ଭଲ ଟଚ୍ରେ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-୧୧ ରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଏକ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ।
ମୟଙ୍କ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଟି20 ରେ ମୟଙ୍କ ୪ ଓଭରରେ ୪୦ ରନ୍ ଦେଇ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ, ସେ ଭଲ ଲୟରେ ଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉନଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-11 ରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୯ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରେ।
1-0 in Lucknow ✅ #TeamIndia with their 𝙏𝙤𝙤𝙛𝙖𝙣𝙞 𝘼𝙣𝙙𝙖𝙖𝙯 arrive in Ranchi! 🌪️ #INDvWI | 2nd T20I 👉 Fri, 9th Oct, 6 PM! https://t.co/jl4YyBgiIB— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2026
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଇଶାନ କିଶନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ନମନ ଧୀର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ।
A Perfect 10 for the Men in Blue! 💙 Will #TeamIndia continue their winning run? 💪 #INDvWI | 2nd T20I 👉 FRI, 9th OCT, 6 PM https://t.co/z8sCKuQyYx— Star Sports (@StarSportsIndia) October 8, 2026
କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (JSCA) ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମୁକାବିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରେ ସିଧାପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ ଟସ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବେ। ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କର ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜିଓହଟଷ୍ଟାର୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁକାବିଲାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ।