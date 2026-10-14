ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ସିରଜ୍ ଜିତବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
IND vs WI: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ।
Published : October 14, 2026 at 11:10 AM IST
IND vs WI 4th T20I: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର (୧୪ ଅକ୍ଟୋବର) ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିରିଜ୍ରେ ୨-୧ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଇନ୍ଦୋରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଉପରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସିରିଜ୍ ବରାବର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
ସିରଜ୍ ଜିତବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍ରେ ୨-୧ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଏବଂ ସିରିଜ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଜୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସିରିଜ୍ରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତିପଥ ଉଭୟ ଦଳର ପାୱାର୍ ହିଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଭାରତର ଶୀର୍ଷକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଇଶାନ କିଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସିରିଜ୍ରେ ଏଯାଏଁ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିନାହିଁ।
ବଦଳିବ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ 11?
ଇନ୍ଦୋରରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଥିଲା। ହୋଇପାରେ ଭାରତ ଏହି କମ୍ବିନେସନ୍ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି।
𝘼 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙬𝙞𝙣 𝙞𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙤𝙣𝙚 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙮 𝙖𝙬𝙖𝙮! 💙🏆 Will Team India clinch the series with a win in the 4th T20I? 👀🔥 #INDvWI | 4th T20I 👉 WED, OCT 14, 6 PM https://t.co/syPUdRaowp— Star Sports (@StarSportsIndia) October 14, 2026
କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ପ୍ରଚୁର ରନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ଖାସ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏହିଭଳି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ ଟସ୍ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଆସିବେ।
ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ :
ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇଶାନ କିଶନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ନମନ ଧୀର, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: ଶାଇ ହୋପ୍ (ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ୱିକେଟ୍ କିପର), କାମିଲ୍ ପୂରନ୍, ଶିମରନ୍ ହେଟମାୟର, ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ, ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ, ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ, ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍, ସମାର୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର, କିମୋ ପଲ୍, ସମାର୍ ଜୋସେଫ୍, ଗୁଡାକେଶ ମୋତି।