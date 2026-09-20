IND vs WI: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା, ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ହେଲେ ଅଧିନାୟକ
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଓ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : September 20, 2026 at 9:46 AM IST
India vs West Indies: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଚଳିତ ମାସ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବ। ଭାରତ ସହ ଏହି ଦଳ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଦିନିକିଆ ଓ ଟି୨୦ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସାଇ ହୋପ୍ଙ୍କୁ ଏହି ଦଳରେ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଧଷ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡାରେନ୍ ସାମି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍କୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱର ଏକ ଶୀର୍ଷ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏକ ଦିନିକିଆ ଦଳ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆହୁରି ସୁଧାରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାଗ ନେବାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।"
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ନିକଟରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି। ଟି୨୦ ଦଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡାରେନ୍ ସାମି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ବିଜୟରୁ ମିଳିଥିବା ମୋମେଣ୍ଟମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଖେଳିବାର ଆହ୍ୱାନ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏବଂ ଏକାଠି ହୋଇ ସୁଧାର ଓ ବିକାଶ ଜାରି ରଖିବୁ।"
ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ, ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍, କିସି କାର୍ଟି, ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍, ମାଥ୍ୟୁ ଫୋର୍ଡ, ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ, ଆମିର ଜଙ୍ଗୁ, ଅଲଜାରୀ ଜୋସେଫ୍, ଶମାର ଜୋସେଫ୍, ଭିଟେଲ୍ ଲଜ୍, ଗୁଡାକେଶ ମୋତି, କିମୋ ପଲ୍, ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ ଏବଂ ଜେଡେନ୍ ସିଲ୍ସ।
Plenty to look forward to in the West Indies squads for the tour of India 🤩— ICC (@ICC) September 20, 2026
More ➡️ https://t.co/5WjvROg7I2 pic.twitter.com/9lZ2FawWzG
ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ: ସାଇ ହୋପ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୁଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ, ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍, କିସି କାର୍ଟି, ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍, ମାଥ୍ୟୁ ଫୋର୍ଡ, ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ, ଆମିର ଜଙ୍ଗୁ, ଅଲଜାରୀ ଜୋସେଫ୍, ଶମାର ଜୋସେଫ୍, ଭିଟେଲ୍ ଲଜ୍, ଗୁଡାକେଶ ମୋତି, କିମୋ ପଲ୍, ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ ଏବଂ ଜେଡେନ୍ ସିଲ୍ସ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଚଳିତ ମାସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୫ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବ। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମଠାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ନିୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ର ମୁଲ୍ଲାନପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଦଳ: ସାଇ ହୋପ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୁଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ, ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍, ମାଥ୍ୟୁ ଫୋର୍ଡ, ଶିମରନ୍ ହେଟମାୟର୍, ଅକିଲ୍ ହୋସେନ୍, ଶମାର ଜୋସେଫ୍, ଗୁଡାକେଶ ମୋତି, କିମୋ ପଲ୍, କାମିଲ୍ ପୂରନ୍, ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍, ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ, କ୍ୱେଣ୍ଟିନ୍ ସାମ୍ପସନ୍, ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ ଏବଂ ଶମାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର।
ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ:
- ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦: ୬ ଅକ୍ଟୋବର: ଲକ୍ଷ୍ନୌ - ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦: ୯ ଅକ୍ଟୋବର: ରାଞ୍ଚି - ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା
- ତୃତୀୟ ଟି-୨୦: ୧୧ ଅକ୍ଟୋବର: ଇନ୍ଦୋର - ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା
- ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦: ୧୪ ଅକ୍ଟୋବର: ହାଇଦ୍ରାବାଦ - ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା
- ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦: ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ - ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା