ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍: ରୋହିତ-କୋହଲିଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବିରାଟ ରେକର୍ଡ!
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଯେବେ ବି ଏକାଠି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେବେ କିଛି ନା କିଛି ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : September 27, 2026 at 12:34 PM IST
IND vs WI 1st ODI: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସିରିଜ୍ରେ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଫର୍ମ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଏଭଳି ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଯୋଡ଼ି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଯେବେ ବି ଏକାଠି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେବେ କିଛି ନା କିଛି ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଯଦି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମିଳିତ ଭାବେ ଆଉ 18 ରନ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭାବେ 1000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିବା ଦିନିକିଆର ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ କୌଣସି ବି ଯୋଡ଼ି ଏହି ଚମତ୍କାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋହଲି-ରୋହିତଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ 15ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକାଠି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ 70.14 ହାରାହାରିରେ 982 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ଶତକୀୟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏବଂ ୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
Two superstars, one frame! 🥹🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) September 25, 2026
RoKo is back 🗿
Watch them in action, #INDvWI, 1st ODI 👉 SUN, 27th SEP, 1 PM pic.twitter.com/IaIyNV5xPz
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଯୋଡ଼ି
- ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଭାରତ)- 982 ରନ୍
- ଜାଭେଦ୍ ମିଆଁଦାଦ୍ ଏବଂ ରମିଜ୍ ରାଜା (ପାକିସ୍ତାନ) - 811 ରନ୍
- ଶାକିବ୍ ଅଲ୍ ହସନ୍ ଏବଂ ତମିମ୍ ଇକବାଲ୍ (ବାଂଲାଦେଶ) - 657 ରନ୍
- ଆଡାମ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟ ଏବଂ ମାର୍କ ୱା (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) - 646 ରନ୍
- ଇଞ୍ଜମାମ୍ ଉଲ୍ ହକ୍ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ୍ (ପାକିସ୍ତାନ) - 631 ରନ୍
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମାମଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଯଦି ସେ 271 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବେ। କୋହଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ (ଟେଷ୍ଟ, ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି20) ମିଶାଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ 3850 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ୍ 4120 ରନ୍ କରିଥିଲେ।
A new chapter begins for Team India’s Home Season! 💙#INDvWI 👉 1st ODI 👉 SUN, 27th SEP, 1 PM pic.twitter.com/ySwoKraowO— Star Sports (@StarSportsIndia) September 27, 2026