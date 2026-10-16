ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଖେଳିବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍?
IND vs WI: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
Published : October 16, 2026 at 2:39 PM IST
IND vs WI 5th T20I: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଆହତ ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି।
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଭାରତୀୟ ଟି୨୦ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲର। ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପ ଆହତ ହେବା ପରେ ଦଳରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସବୁଠୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଥିଲେ।
ଆଇପିଏଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାଇଁ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତାଙ୍କର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳି ସେ କମାଲ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଶକୁ ଜିତାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସିରିଜ୍ ଜିତି ପାରିବ।
🚨 News 🚨 Arshdeep Singh sustains blow to bowling shoulder; Bhuvneshwar Kumar added to #TeamIndia’s squad for the Bengaluru T20I. More Details ▶️ https://t.co/i18NeqDLrU #INDvWI | @mflone_— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ବିସିସିଆଇ କହିଛି ଯେ, ମେନ୍ସ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ବୁଧବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ବୋଲିଂ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ରିକଭରି ଆଧାରରେ ନିଆଯିବ।
ପଞ୍ଚମ ଟି୨୦ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ନମନ ଧୀର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର।