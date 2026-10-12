୧୪ ରନରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏହି ୩ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଅଧିନାୟକ
IND vs WI 3rd T20I: ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୧୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିରିଜରେ ୨-୧ ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି।
Published : October 12, 2026 at 9:28 AM IST
India vs West Indies 3rd T20I: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୧୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୨-୧ ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୨୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୨୨୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଜବାବରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୯ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଖୁବ୍ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପୋଷ୍ଟ-ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବୋଲରମାନଙ୍କ ମନୋଭାବର ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଲରମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହସ ଦେଖାଇଲେ, ତାହା ଦେଖିବା ଭଳି ଥିଲା। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, "ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସାଫ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଆମେ ଦଳଠାରୁ ଏହାହିଁ ଆଶା କରିଥାଉ।"
Captain Shreyas Iyer is all praise for his bowling unit! 👏🔥 Who was India’s bowler of the night? 🎯 Watch #INDvWI 4th T20I 👉 WED, OCT 14, 6 PM https://t.co/T8YRSRc2fr— Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2026
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମର ପ୍ରଶଂସା କରି ଶୀର୍ଷ କ୍ରମ ଏବଂ ନିମ୍ନ କ୍ରମର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ନିରନ୍ତରତା ଉପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆୟର କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦଳକୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଇଶାନ କିଶନ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇଶାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଆସି କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରନ୍ ଯୋଡିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଳ ଏକ ମଜବୁତ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା।"
The architects of victory in Indore 💪📊 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/CN0feVacn0— BCCI (@BCCI) October 11, 2026
ସିରିଜର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ଭେନ୍ୟୁ ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖି ଅଧିନାୟକ ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଭଳି ବି ହେଉ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମୌଳିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସିରିଜର ଦୁଇଟିଯାକ ପଡ଼ିଆ (ରାଞ୍ଚି ଏବଂ ଇନ୍ଦୋର) ବହୁତ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚୁର ରନ୍ ବନିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଣନୀତି ଏବଂ ରୁଟିନ୍ ଉପରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ।"