IND vs WI : ଆଜି ଖେଳିବେ କି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ? ପ୍ଲେଇଂ-11 କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
IND vs WI 3rd T20I: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
Published : October 11, 2026 at 10:25 AM IST
India vs West Indies 3rd T20: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧-୧ ରେ ବରାବର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ବୋଲରମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଚମତ୍କାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ସୁଧାର ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଦେଇଛି।
ଇନ୍ଦୋରରେ ହେବ ରନ୍ ବର୍ଷା
ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ୍ ପିଚ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ତେଣୁ ଯଦି ଏଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ରନ୍ର ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତେବେ କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାକରର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବାର ଆଶା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଉଭୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦଳ ହିଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଫିଲ୍ଡିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦଳର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ। ଉଭୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ କିଛି କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଯାହା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଧିନାୟକ ଶାଇ ହୋପ୍
ଭାରତକୁ ଶାଇ ହୋପ୍ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଧିନାୟକ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ପାରି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବେ। ଭାରତ ପାଇଁ ବୋଲିଂ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମୟଙ୍କ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତକୁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ବୋଲରମାନେ ରନ୍ ଗତିକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟ୍କା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ରେକର୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଭାରତ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କଠାରୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରିବ, ଯିଏକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୭୯ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏହି ବୋଲରଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆଶା କରିବ।
Locked at 1-1 after two high-octane clashes! 💥 With the 5-match series level, who pulls ahead in Indore tonight? 🧐 Watch #INDvWI 3rd T20I 👉 SUN, OCT 11, 6 PM https://t.co/dFyBbNLAkn— Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2026
ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ିରେ ହେବ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ?
ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମସନଙ୍କୁ ବସାଇ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସାମସନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଆସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ସାମସନ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ସାମସନ ୪୧ ବଲ୍ରେ ୮୨ ରନ୍ କରି ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପୁଣି ଥରେ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାରତୀୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ରାଞ୍ଚିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷକ୍ରମରେ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ।
ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧
ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇଶାନ କିଶନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ନମନ ଧୀର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: ଶାଇ ହୋପ୍ (ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ୱିକେଟ୍ କିପର), କାମିଲ ପୂରନ, ଶିମରନ୍ ହେଟମାୟର, ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପୋୱେଲ, ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ, ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍, ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ, ଗୁଡାକେଶ ମୋତି, ଶମାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର, ଅକିଲ୍ ହୁସେନ୍, ଶମାର ଜୋସେଫ୍।