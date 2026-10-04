IND vs WI: 351 ରନ୍ କରି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ହାରିଲା ଭାରତ? ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅସଲ କାରଣ କହିଲେ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍!
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : October 4, 2026 at 9:34 AM IST
IND vs WI 3rd ODI: ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ଠାରେ ଶନିବାର (3 ଅକ୍ଟୋବର) ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ 351 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 5 ୱିକେଟ୍ ବାକି ଥାଇ ମ୍ୟାଚକୁ ସହଜରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ପାଳି ବେକାର ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପରାଜୟକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍?
ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ସଠିକ୍ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଭାଗରେ ଆମ ଦଳକୁ ସୁଧାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଆମ ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କୁଲଦୀପଙ୍କ କିଛି ଓଭର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ରହୁ। ଆମର ଫିଲ୍ଡିଂ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଡେଥ୍ ଓଭର ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛୁ ନା ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଖେଳୁଛୁ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ସୁଧାର କରିବାକୁ ହେବ।” ଏହି ବୟାନରେ ଗିଲ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବୋଲିଂକୁ ନେଇ ଖୁସି ନଥିବା, ଏହା ସହିତ ସେ ଦଳର ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଇଶାରା ଦେଇଛନ୍ତି।
Series win secured, but there’s still room to grow. 🇮🇳👏 India captain Shubman Gill reflects on the 2-1 series victory, the team’s performance and the areas they can improve. 🎙️ Watch #INDvWI | 1st T20I 👉 TUE, 6th OCT, 6 PM https://t.co/vU1kdg54oS— Star Sports (@StarSportsIndia) October 3, 2026
ଏପରି ରହିଥିଲା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍
ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 351 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା 82ଟି ବଲ୍ରୁ 92 ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ 10ଟି ଚୌକା ଓ 3ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ 69ଟି ବଲ୍ରୁ 57 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ୍ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି 87ଟି ବଲ୍ରୁ 129 ରନ୍ର ଏକ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ 10ଟି ଚୌକା ଓ 4ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରାହୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର 10 ହଜାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନମନ ଧୀର ମଧ୍ୟ 21ଟି ବଲ୍ରୁ 30 ରନ୍ର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
West Indies win the third and final ODI by 5 wickets. #TeamIndia clinch the 3️⃣-match series by a 2️⃣-1️⃣ margin. Scorecard ▶️ https://t.co/PhSJSbvW7C #INDvWI | @mflone_ https://t.co/vdTSeQMr9d— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
ଭାରତ ଦେଇଥିବା 352 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଓପନର୍ ତଥା ଅଧିନାୟକ ସାଇ ହୋପ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ରହି ଏକାକୀ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ସେ 143ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି 162 ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇନିଂସରେ 17ଟି ଚୌକା ଓ 3ଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅମୀର ଜାଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ 56ଟି ବଲ୍ରୁ 67 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କିମୋ ପଲ୍ 35ଟି ବଲ୍ରୁ 44ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 48.2 ଓଭରରେ ହିଁ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।