ଧୋନୀଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ହାରିଲା ଭାରତ! ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ଖୋଲିଲେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଧିନାୟକ
IND vs WI 3rd ODI: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପଛରେ ରହିଛି ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନୀଙ୍କ ହାତ! ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଅଧିନାୟକ ସାଇ ହୋପ୍।
Published : October 4, 2026 at 12:44 PM IST
IND vs WI 3rd ODI: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ ହେବାର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୱିଣ୍ଡିଜ୍ ଅଧିନାୟକ ସାଇ ହୋପ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ନିଜ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ହୋପ୍ଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୧୬୨ ରନର ଚମତ୍କାର ପାଳି ବଳରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୩୫୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି।
ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଏହା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରନ୍ ଚେଜ୍ ଥିଲା। ସେହିପରି, ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହୋପ୍ ନିଜ ପାଳି ଏବଂ ଦଳର ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନିଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଏହି ରନ୍ ଚେଜ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
୩୫୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ସାଇ ହୋପ୍ ୧୪୩ ବଲ୍ରେ ୧୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ଅପରାଜିତ ୧୬୨ ରନର ପାଳି ଖେଳି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ସିରିଜ୍ରେ ଏହା ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ଥିଲା। ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହୋପ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଏହି ରନ୍ ଚେଜ୍ରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ହୋପ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସିରିଜ୍କୁ ଏକ ଦମଦାର ଶୈଳୀରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା। ମୋର ମହାନ ଖେଳାଳି ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେତିକି ଭାବନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି, ଖେଳକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବୁଝିବାକୁ ଏବଂ ଚେଜ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଭାରତକୁ ପେନାଲ୍ଟି କାରଣରୁ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲି।”
Words of wisdom from MS Dhoni making an impact! 🧠💪 After leading #WestIndies to a sensational win in the 3rd ODI, skipper #ShaiHope credited a special chat with #MSDhoni for his match-winning mindset! 🔥 Watch #INDvWI | 1st T20I 👉 TUE, 6th OCT, 6 PM https://t.co/Fb6eImSQt1— Star Sports (@StarSportsIndia) October 3, 2026
ସାଇ ହୋପ୍ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛି। ବ୍ୟାଟରମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ। ସେ କହିଛନ୍ତି , “ଭାରତରେ ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଭୁଲ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ।” ହୋପ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଳ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ବୋଲିଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଏହି ଶତକ ସହିତ ସାଇ ହୋପ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ହୋପ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ବ୍ୟାଟର ବନିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ୪ଟି ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୋପ୍ ଅପରାଜିତ ୧୬୨ ରନ୍ ସହ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆରେ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳିଥିବା ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତିଲକରତ୍ନେ ଦିଲସାନ୍ଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ ବର୍ଷ ୨୦୦୯ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜକୋଟ୍ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରନ୍ ଚେଜ୍ ସମୟରେ ୧୬୦ ରନର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।
Shai Hope's magnificent ton helps West Indies script a famous win against India in the third ODI 🤩 📝: https://t.co/1E9mOQvhDJ https://t.co/secDVNXh3A— ICC (@ICC) October 3, 2026
ଦିନିକିଆ ରନ୍ ଚେଜ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ:
|ବ୍ୟାଟର (ଦେଶ)
|ରନ୍
|ସ୍ଥାନ (Venue)
|ବର୍ଷ
|ସାଇ ହୋପ୍ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍)
|୧୬୨*
|ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼
|୨୦୨୬
|ତିଲକରତ୍ନେ ଦିଲସାନ୍ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା)
|୧୬୦
|ରାଜକୋଟ୍
|୨୦୦୯
|ଏଣ୍ଡ୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରସ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ)
|୧୫୮
|ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|୨୦୧୧
|ସନଥ ଜୟସୂରିୟା (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା)
|୧୫୧*
|ମୁମ୍ବାଇ (ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ)
|୧୯୯୭