ETV Bharat / sports

IND vs WI: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶାଳ ବିଜୟ! ୪୪ତମ ଓଭରରେ ୪୦୬ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଚେଜ୍

ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଭାରତ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିଛି।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 11:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs WI 2nd ODI: ଭାରତ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିଛି। ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୪୦୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଥରେ ହେଲେ ବି ଚାପରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ୪୪ତମ ଓଭରରେ ହିଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୮ ୱିକେଟ୍‌‌ରେ ଜିତି ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଦିନିକିଆ ଇତିହାସରେ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୪୩୫ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଚେଜ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ୨-୦ରେ ଅପରାଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି।

ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଦ୍ୱିଶତକ

ଭାରତ ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୩ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୩୬୦ ରନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିଥିଲା। ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିଜୟର ହିରୋ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ଦ୍ୱିଶତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ଦିନିକିଆର ରନ୍ ଚେଜ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ୧୩୨ ବଲ୍‌ରେ ୨୨୩ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇନିଂସରେ ୨୮ଟି ଚୌକା ଓ ୮ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ୭୫ ବଲ୍‌ରେ ୧୦ଟି ଚୌକା ଓ ୬ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୦୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗିଲ୍ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୫୦ ବଲ୍‌‌ରେ ୨୫୫ ରନର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ୧୯ ବଲ୍‌ରେ ୨୯ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍‌ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ୩୭ ବଲ୍‌ରେ ୩୧ ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଗୁଆହାଟୀ ଦିନିକିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ

  • ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦିନିକିଆର ରନ୍ ଚେଜ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ (୨୨୩ ରନ୍) ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି।
  • ୨୨୩ ରନ୍ ଦିନିକିଆରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ୨୬୪ ଏବଂ ଗପ୍ଟିଲ୍ ୨୩୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
  • ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ଅଧିନାୟକ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ୨୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
  • ଦିନିକିଆରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ୧୧୭ ବଲ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଛନ୍ତି।
  • ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବନିଛନ୍ତି।
  • ଭାରତ ୨୯.୧ ଓଭରରେ ନିଜର ୩୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଦିନିକିଆରେ କୌଣସି ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ୩୦୦ ରନର ରେକର୍ଡ।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ କରିଥିଲେ ଶତକ

ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍, ଅଧିନାୟକ ସାଇ ହୋପ୍ ଏବଂ ଆମିର ଜଙ୍ଗୁଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୦୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହା ଦିନିକିଆରେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଥିଲା। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଏବଂ କିସି କାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୩୭ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିପାରିଥିଲେ। କାର୍ଟି ୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ସାଇ ହୋପ୍ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ହୋପ୍, ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍‌ଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୭୯ ବଲ୍‌ରେ ୧୧୦ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ୧୦୦ ପାର୍ କରାଇଥିଲେ। କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ୬୮ ବଲ୍‌ରେ ୫ଟି ଛକା ଓ ୯ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୧୦୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ସାଇ ହୋପ୍, ଆମିର ଜଙ୍ଗୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୩୧ ବଲ୍‌ରେ ୧୮୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ୩୨୯ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ହୋପ୍ ୯୪ ବଲ୍‌ରେ ୧୦୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଆମିର ୭୭ ବଲ୍‌ରେ ୩ଟି ଛକା ଓ ୧୩ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୧୧୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ ୨୫ ବଲ୍‌ରେ ୨୯ ରନର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ୨-୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ୧ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ହେବେ କି ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା? ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

IND vs WI: ରଣଜୀରେ 104 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି କଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ

TAGGED:

ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ
ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରନ୍ ଚେଜ୍
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦ୍ୱିଶତକ
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶତକ
IND VS WI 2ND ODI REPORT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.