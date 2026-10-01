'ଏହା କ୍ରିକେଟ୍ ନଥିଲା...' ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ବି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର, ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : October 1, 2026 at 12:28 PM IST
IND vs WI 2nd ODI: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି 406 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳର ବୋଲର ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ 811 ରନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ବୋଲରମାନଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଚ୍ କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଆହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଥିଲା। ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ, ସାଇ ହୋପ୍ ଓ ଆମିର ଜାଙ୍ଗୁଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 405 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତର ଜିତିବା ସମ୍ଭାବନା ଅତି କମ୍ ଜଣାପଡୁଥିଲା, କାରଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ କେବେବି ଏତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସଫଳତାର ସହ ପିଛା କରିନଥିଲା। ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ 101 ରନ୍ ଏବଂ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ 223 ରନ୍ର ପାଳି ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ମାତ୍ର 43.3 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ବାକି ଥାଇ ଏହି ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟନ
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏହି କଥାରେ ଖୁସି ନଥିଲେ ଯେ କେବଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲେ ହିଁ ମଜା ଆସିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କ୍ରିକେଟ୍ ନଥିଲା, କେବଳ ବ୍ୟାଟିଂ ଥିଲା। ମୁଁ ବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସହାୟତା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।"
GAUTAM GAMBHIR SLAMS GUWAHATI PITCH.🗣️— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 1, 2026
“I have to be absolutely honest, I feel I think there has to be a bit of more contest between bat and ball, because I think you talk about cricket, but this is not cricket, this is only batting”. pic.twitter.com/25OLkiR67U
ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର X (ପୂର୍ବର ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶତକ ଏବଂ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱିଶତକକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ଏହି ଐତିହାସିକ ରନ୍ ଚେଜ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଦ୍ୱିଶତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କଲେ। ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଗଲା। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ବିଜୟ, ଯାହା ଉପରେ ଗର୍ବ ହେବା ଉଚିତ।"
Shubman’s historic double. Rohit’s commanding hundred. Fearless cricket. A win to be proud of! 🇮🇳 pic.twitter.com/jgFvX9GpkZ— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 30, 2026
କେବେ ହେବ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍?
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ହରାଇ ଭାରତ 2-0 ରେ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ 3 ଅକ୍ଟୋବରରେ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ଠାରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମୁକାବିଲା ଜିତି 3-0 ରେ ସିରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।