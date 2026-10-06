ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟି୨୦ ବ୍ୟାଟେଲ୍: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍
IND vs WI: ଟି20 ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଇକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
Published : October 6, 2026 at 10:00 AM IST
IND vs WI 1st T20: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୬ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଇକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଅତିଥି ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ୨-୧ ରେ ଧୂଳି ଚଟାଇବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନଜର ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହି ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଟି୨୦ ଲିଗ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ସେମାନଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି, କାରଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଆସିଛି।
- ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ କେବେ ଖେଳାଯିବ?
ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ଆରମ୍ଭ ୬ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ହେବ।
- ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ?
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଇକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
- ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି ଟସ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଢ଼େ ୬ଟାରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।
- ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେମିତି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ?
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ନେଟୱର୍କରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହିପରି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ମଜା ଆପଣ ଜିଓହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନେଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆନନ୍ଦ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇପାରିବେ।
ODI Series Won ➔ T20I Series Loading... 🎯 After an action-packed ODI campaign, #TeamIndia switches to T20 mode to take on the explosive Men in Maroon! 💪 Watch #INDvWI | 1st T20I 👉 TUE, 6th OCT, 6 PM https://t.co/RlJhzRnuCf— Star Sports (@StarSportsIndia) October 6, 2026
କେମିତି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍?
ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଶୁଳ୍କ ବିନା ଟିଭିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣର ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କାରଣ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ମାଗଣା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ କରାଯିବ।
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20I मुकाबला क्रिकेट के इस रोमांच को देखना न भूलें! 🔥 6 अक्टूबर | 7 PM IST मैच का LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर। #INDvsWI #TeamIndia https://t.co/J8z2UzoZwZ— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 5, 2026
ଉଭୟ ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-11
ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର୍), ଇଶାନ କିଶନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ/ମୟଙ୍କ ଯାଦବ
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: କାମିଲ ପୂରନ, ସାଇ ହୋପ୍ (ଅଧିନାୟକ ଓ ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶିମରନ ହେଟମାୟର, ରୋଷ୍ଟନ ଚେଜ୍, ରୋଭମ୍ୟାନ ପାୱେଲ, ଶେରଫେନ ରଦରଫୋର୍ଡ, କିମୋ ପଲ୍, ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ, ମାଥ୍ୟୁ ଫୋର୍ଡ, ଅକିଲ ହୋସେନ, ଶାମାର ଜୋସେଫ