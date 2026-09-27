ବିରାଟ କୋହଲି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ୨୮ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 27, 2026 at 5:02 PM IST
Virat Kohli New Record: ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ କୋହଲି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ୨୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ କୋହଲି ଏହି ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଏହା ୪୪ତମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ 43ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ଭାରତ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ କପିଳ ଦେବ 42ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ତୃତୀୟ, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ 40ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଏମଏସ ଧୋନି 39ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ 39ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ମୁକାବିଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଶିବନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ୍ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ସେ 1994 ରୁ 2009 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମୋଟ 46ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଚଳିତ ସିରିଜ୍ର ତିନିଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଦି କୋହଲି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହେବେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଜାଭେଦ୍ ମିଆଁଦାଦ୍ ଏବଂ ୱାସିମ୍ ଅକ୍ରମ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ 64ଟି ଲେଖାଏଁ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
Virat Kohli creates history once again!— Mahesh Dubey (@Maheshdubey23) September 27, 2026
Virat Kohli has gone past Mohammad Azharuddin to become India’s most-capped player in ODIs against the West Indies, featuring in his 44th ODI against them.
From Azharuddin’s 43 to Kohli’s 44 — another milestone added to an extraordinary… pic.twitter.com/UXbqx5IK0Y
କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୁକାବିଲା କେବଳ ରେକର୍ଡ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ କୋହଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟି ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଶତକ ଆସେ, ତେବେ ସେ ଏହି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆରେ 10ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଯିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋହଲି 15 ହଜାର ଦିନିକିଆ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 59 ରନ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ 314ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 14941 ରନ୍ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ 59 ରନ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ 15 ହଜାର ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ସେ ଦୁନିଆର ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।