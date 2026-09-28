ETV Bharat / sports

IND vs WI: ଗିଲ୍ ଓ କୋହଲିଙ୍କ ଧମାକାଦାର ଶତକ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟରେ ହିରୋ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ରହିଥିଲେ।

India Beat West Indies by 8 Wickets
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 9:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs WI 1st ODI: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 295 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଜରେ 8 ୱିକେଟ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ବିଜୟରେ ହିରୋ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ରହିଥିଲେ।

ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳକୁ ବହୁତ ଦମଦାର୍ ଆରମ୍ଭ ମିଳିଥିଲା। ଓପନର୍ ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ 60 ବଲ୍‌ରେ 62 ରନ୍‌ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେଇ ଅନ୍ୟତମ ଓପନର୍ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ ମଧ୍ୟ 108 ବଲ୍‌ରେ 101 ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିବା କାର୍ସି କାର୍ଟି ନିରାଶ କରି ମାତ୍ର 13 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅଧିନାୟକ ଶାଇ ହୋପ୍ ମାତ୍ର 12 ରନ୍ କରି ପେଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ରୋଷ୍ଟନ ଚେସ୍ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 24 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ।

ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଅମୀର ଜଙ୍ଗୁ 43 ବଲ୍‌ରେ 58 ରନ୍‌ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ 50 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମୋଟ 295 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମୋଟ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେଇ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ବୋଲରଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ନମନ ଧୀର ଓ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ବହୁତ ନିରାଶ କରିଥିଲେ।

296 ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ମିଳିଥିଲା। ଅଭିଜ୍ଞ ଓପନର୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା 35 ବଲ୍‌ରେ 32 ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ହିଟ୍‌ମ୍ୟାନ୍ ଏହି ଇନିଂସରେ 2ଟି ଚୌକା ଓ 3ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଓପନର୍ ତଥା ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ 108 ବଲ୍‌ରେ 110 ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗିଲ୍ 13ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ 10 ଓଭରରେ ହିଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।

ନମ୍ବର 3 ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦିଗ୍ଗଜ ବିରାଟ କୋହଲି ମାତ୍ର 88 ବଲ୍‌ରେ 139 ରନ୍‌ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୋହଲି 157.95 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ଖେଳି 10ଟି ଚୌକା ଏବଂ 9ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ 13 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 41.4 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। 8 ୱିକେଟ୍‌ରେ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ 1-0 ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଲଜାରୀ ଜୋସେଫ୍ ଏବଂ ରୋଷ୍ଟନ ଚେସ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ
ବିରାଟ କୋହଲି ଶତକ
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଶତକ
କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ୪ ୱିକେଟ୍
IND VS WI 1ST ODI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.