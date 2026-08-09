ETV Bharat / sports

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ OUT, ସରଫରାଜ ଖାନ୍ IN

IND vs SL: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

Sai Sudharsan Ruled Out Sarfaraz Khan Return
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବଡ଼ ପିରିବର୍ତ୍ତନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Sri Lanka: ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଛି। ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଆହତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚୟନ କମିଟି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।

କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ?

ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ (COE) ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେସ ରିଆକ୍ସନ ଆହତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଭଲ ସୁଧାର ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଫିଟନେସ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖିଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସରଫରାଜ ଖାନ୍

ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସରଫରାଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଲମ୍ବୋରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାପରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗାଲେ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରୁ ଗାଲେଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ସରଫରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ସହ ରହିସାରିଛନ୍ତି।

ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅନେକ ଆହତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଆଣ୍ଠୁ ଜନିତ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ହର୍ଷିତ ରାଣା (ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ (କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସ) ଓ ଆକାଶ ଦୀପ (ପିଠି ଜନିତ ଆହତ ସମସ୍ୟା) ମଧ୍ୟ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିଲେ।

ନେଟ୍ସ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୨ ଦିନ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ୪୪ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଭାରତର ଅପ୍‌ଡେଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ

ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମାନବ ସୁଥାର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ, ସାରାଂଶ ଜୈନ, ଆକିବ୍ ନବୀ ଓ ସରଫରାଜ ଖାନ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କମନୱେଲଥ ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି; ଦେଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା

୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍: ବାରବାଟୀରେ ଜମିବ 'ଫଟାଫଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍'ର ରୋମାଞ୍ଚ

IND vs SL: ଶେଷ ଓଭରରେ ସିରାଜଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ୩ ଛକା; ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ

TAGGED:

SAI SUDHARSAN RULED OUT
SARFARAZ KHAN RETURN
SARFARAZ KHAN NEWS
ସରଫରାଜ ଖାନ୍
INDIA VS SRI LANKA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.