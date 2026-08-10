ETV Bharat / sports

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଆହତ? ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ସ୍ପିନ୍ କୋଚ୍ ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେ

India vs Sri Lanka: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।

Sairaj Bahutule on Kuldeep Yadav Fitness
କୁଲଦୀପ ଯାଦବକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Sri Lanka: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ତିନି ଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଉଭୟର ଭଲ ଲୟରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଏମିତି ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ଯିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ଆକ୍ସନରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଏଠାରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ। କୁଲଦୀପ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ଯେ କୁଲଦୀପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ।

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲିଂ ଦିଆଯାଇନଥିଲା କାରଣ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଧିକ ବୋଲିଂ କରିବା ପରେ ନିଜ ଶରୀରର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବାମହାତୀ ଚାଇନାମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।

କୁଲଦୀପ ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୮ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇ-ତିନି ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ବହୁତୁଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବହୁତୁଲେ କହିଛନ୍ତି, "କୁଲଦୀପ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୮ ଓଭର ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତିନି ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇ ନିଜ ଶରୀର କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।"

ଅନ୍ୟ ସ୍ପିନର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ମାନବ ସୁଥାର ଓ ସାରାଂଶ ଜୈନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବୋଲିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଗାଲ୍‌ଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପରଖିଥିଲା। ବହୁତୁଲେ କହିଛନ୍ତି, "ମାନବ ଏବଂ ଜାଡେଜା ପ୍ରାୟ ୧୪-୧୫ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପିଚ୍‌କୁ ବୁଝିବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା।"

ଆରମ୍ଭରେ ପିଚ୍‌ରୁ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବଲ୍ ଅଧିକ ଟର୍ନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିଲା। ବହୁତୁଲେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ଦିନ ପିଚ୍ ସାମାନ୍ୟ ଫ୍ଲାଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ଦିନ ବିତିଲା, ବଲ୍ ଅଧିକ ଟର୍ନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା।"

ଭାରତ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ବହୁତୁଲେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗର ଭଲ ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ଏଠାକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଯେମିତି କି ଜଡ୍ଡୁ (ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା) ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନବ ଏବଂ ସାରାଂଶ ଜୈନଙ୍କ ଭଳି ନୂଆ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥ କ’ଣ ହେବ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ କେମିତି ସଜାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ବହୁତ ଜରୁରୀ।"

ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଆଘାତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଗିଲ୍ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବ୍ୟାଟିଂ କରିନଥିଲେ। ପରେ ସେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାଚିଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ।ବହୁତୁଲେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କେବଳ ସତର୍କତା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।" ସେ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତୁଲେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗିଲ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୬,୬,୬,୬,୬, ୬...ଲଗାତାର ଛକା ମାରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏହି ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଡ୍ କୋଚ୍ କାହିଁକି ହେଲେନି ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ନିଜେ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ OUT, ସରଫରାଜ ଖାନ୍ IN

TAGGED:

SAIRAJ BAHUTULE
KULDEEP YADAV
INDIA VS SRI LANKA TEST
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
TEAM INDIA INJURY UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.