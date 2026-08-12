ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ରହାଣେଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି! ନୂଆ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିବେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ନିକଟରେ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏକ ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Published : August 12, 2026 at 5:38 PM IST
Ajinkya Rahane: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ନିକଟରେ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏକ ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରହାଣେ ଭାରତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟର ରହିଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଦଳକୁ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଗଲ୍ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ରହାଣେଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ରହାଣେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି।
🚨 AJINKYA RAHANE IN COMMENTARY 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) August 12, 2026
- Ajinkya Rahane will be doing commentary in India Vs Sri Lanka Test series on Sony Network. pic.twitter.com/OPGBXWQHSq
ରହାଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ସେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କ (Sony Sports Network) ପାଇଁ କମେଣ୍ଟେଟର ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରହାଣେ ନିକଟରେ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଇପିଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ।
ରହାଣେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ରେଡ୍ ବଲ୍ (ଟେଷ୍ଟ) କ୍ରିକେଟରେ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ରହାଣେ ଭାରତ ପାଇଁ ୮୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୩୮.୪୬ ଅସତରେ ୫୦୭୭ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୧୨ଟି ଶତକ ଏବଂ ୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବାହାରିଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ୧୪୨୦୬ ରନ୍ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
🚨AJINKYA RAHANE IN COMMENTARY BOX 🚨— CricInformer (@CricInformer) August 12, 2026
- Rahane will be doing commentary on Sony Network during India vs Sri Lanka Test series🎤 pic.twitter.com/nmord5RBE9
ସୋନି ନେଟୱର୍କ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିଫ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସର ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ହେଡ୍ ରାଜେଶ କୌଲ୍ ଏହି ଖବର ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ସାହସ ଏବଂ ଖେଳକୁ ଭଲଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଫର୍ମାଟ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ରହାଣେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି।"