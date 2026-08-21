ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଘୋଷଣା: ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ୨ ନୂଆ ଖେଳାଳି
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନିଜ ଦଳରେ ୨ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦୁଇଜଣ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି।
Published : August 21, 2026 at 3:22 PM IST
India vs Sri Lanka 2nd Test: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ରୁ କଲୋମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ। ଗାଲେ ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୧୬୫ ରନ୍ରେ ହାରିବା ପରେ ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନିଜ ଦଳରେ ୨ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦୁଇଜଣ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳରେ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କାମିଲ ମିଶାରା ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସହାନ ଆରାଚିଗେଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି । ତେବେ ଉଭୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ଅର୍ଥାତ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି।
Sri Lanka squad news for the 2nd Test vs India: Dinesh Chandimal is out after a concussion in the first Test. They bring in the uncapped pair of Kamil Mishara and Sahan Arachchige while Nishan Madushka, Ramesh Mendis and Dilshan Madushanka have been dropped pic.twitter.com/qc0UqgQuCP— Cricinfo (@cricinfo) August 21, 2026
ଗାଲେ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗ୍ୟାରୀ କର୍ଷ୍ଟେନ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଆଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଣ୍ଡିସଙ୍କର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ। ଦିନେଶ ଚାନ୍ଦିମଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଥୁମ ନିସାଙ୍କା ଖେଳିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି।
ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଚାନ୍ଦିମଲ୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପସିନ୍ଦୁ ସୁରିୟାବନ୍ଦାରାଙ୍କୁ କନକସନ୍ ସବ୍ ଭାବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆରାଚିଗେ ଅନଅଫିସିଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ୧୨୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ଲେଇଂ-11 ରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଯଦି ସେ ପ୍ଲେଇଂ-11 ର ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେବ।
Injuries force Sri Lanka into changes for the second #WTC27 Test against India in Colombo.— ICC (@ICC) August 21, 2026
Squad details 👇https://t.co/uP2uwT70X9
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ : ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା (ଅଧିନାୟକ), ଲାହିରୁ ଉଦାରା, କାମିଲ ମିଶାରା, ପସିନ୍ଦୁ ସୋରିୟାବନ୍ଦାରା, କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ, ସହାନ ଆରାଚିଗେ, ସୋନାଲ ଦିନୁଶା, ନିରୋଶନ ଡିକୱେଲା, କେଶରା ନୁଭନ୍ତା, ପ୍ରଭାତ ଜୟସୁରିୟା, ମିଲନ୍ ରତ୍ନାୟକେ, ଲାହିରୁ କୁମାରା, ଅସିଥା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, ବିଶ୍ୱ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ।
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ୧୬୫ ରନରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଖୁବ୍ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୦ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୬୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୨୮୪ ରନରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୧୯୩ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୩୭୨ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଟିମ୍ ୨୦୬ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତ ୧୬୫ ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା।