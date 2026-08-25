ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟରେ ଥମୁନି ବିବାଦ; ଜୟସ୍ୱାଲ-ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କଲା ICC
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆଇସିସି ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି।
Published : August 25, 2026 at 5:46 PM IST
India vs Sri Lanka 2nd Test: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଆଇସିସି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଇସିସି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅସିଥା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋଙ୍କ ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏଥର ପ୍ରଭାତ ଜୟସୂରିୟା ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ଜୟସୂରିୟା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଇସିସିର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ପ୍ରଭାତ ଜୟସୂରିୟାଙ୍କୁ ଆଇସିସି କଠୋର ଭାବେ ତାଗିଦ୍ କରିଛି। ଜୟସୂରିୟାଙ୍କୁ ଆଇସିସିର ‘ଖେଳାଳି ଏବଂ ଖେଳାଳି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ’ର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ୨.୨ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ନେଇ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ସରଞ୍ଜାମ କିମ୍ବା ପୋଷାକ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ସରଞ୍ଜାମ କିମ୍ବା ଫିକ୍ସଚର ଏବଂ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ର ଭୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଏହାସହ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ରେକର୍ଡରେ ଏକ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଦଳର ସ୍କୋର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଲାହିରୁ ଉଦାରା ମାତ୍ର ଏକ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ତାଙ୍କୁ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରାଇଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଭାତ ଜୟସୂରିୟା ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ 'ନାଇଟ୍ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ୍' ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ପ୍ରଭାତ ଜୟସୂରିୟା ୭ଟି ବଲ୍ରୁ ଦୁଇ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାନବ ସୁଥାର ନିଜର ଶିକାର ବନାଇଥିଲେ। ଏହି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପଭିଲିୟନ ଫେରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱେଜ୍କୁ ପିଟିଥିଲେ। ଆଇସିସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ଅଟେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଇସିସି ସଜା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜୟସୂରିୟା ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଗକୁ କୌଣସି ଶୁଣାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
A third player has been sanctioned by the ICC for an incident during the second #WTC27 contest between Sri Lanka and India in Colombo.https://t.co/WzZVABH8uT— ICC (@ICC) August 25, 2026
ଏହାପୂର୍ବରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଅସିଥା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା କାରଣରୁ ଆଇସିସି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସଜା ଶୁଣାଇ ସାରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ୧୭ତମ ଓଭରରେ ଯେତେବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଅସିଥା ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କୁ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳଇଥିଲା। ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଜୟସ୍ୱାଲ ତଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ନଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପରସ୍ପର ସହ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଇସିସି ସଜା ଶୁଣାଇ ସାରିଛି।