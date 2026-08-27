କଲମ୍ବୋ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର’, ଭାରତ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ସୋନାଲ୍ ଦିନୁଶା!
କଲମ୍ୱୋ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପଞ୍ଚମ ଦିନଟି କୌଣସି ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ସୋନାଲ୍ ଦିନୁଶା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
Published : August 27, 2026 at 5:15 PM IST|
Updated : August 27, 2026 at 5:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କଲମ୍ବୋ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର’ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସକୁ ୪୨୯/୯ ରନ୍ରେ ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମନେହେଉଥିଲା ଯେ ଭାରତର ବିଜୟ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ବଦଳିଗଲା। ସୋନାଲ୍ ଦିନୁଶାଙ୍କ ଶତକ ଭାରତ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ର ପଞ୍ଚମ ଦିନଟି କୌଣସି ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ସୋନାଲ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଦିନୁଶା ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୩ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୦୩ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିନୁଶା ୧୩୩ ରନ୍ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କାର ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
Sonal Dinusha shines as Sri Lanka stand firm to earn an epic draw against India 💪#WTC27 | 📝: https://t.co/8NP3Qr1pnQ pic.twitter.com/mP4oRs6fIK— ICC (@ICC) August 27, 2026
କଲମ୍ବୋ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ୯ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ୫୦୩ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ପାରି ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା ରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳି ୧୨ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୧୧୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ୯ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ଅପରାଜିତ ୧୧୫ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ଅସିଥା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ୨୯୦ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଭାରତଠାରୁ ୨୧୩ ରନ୍ ପଛରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଫଲୋଅନ୍ ଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଫଲୋଅନ୍ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୪୨୯/୯ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା।
A remarkable run continues 👏— ICC (@ICC) August 27, 2026
Sonal Dinusha brings up his third Test century in four innings 💯#WTC27 | 📝: https://t.co/8NP3Qr1pnQ pic.twitter.com/AnEzEPxQGp
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୯ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଦଳ ପାଖରେ ମାତ୍ର ୧୬ ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ମନେହେଉଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହଜରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେବ। ଏକ ସମୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଚମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ ରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୦ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ହୋଇଥିଲା।
ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଆଉ ୨୦୦ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦଳ ମାତ୍ର ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ଖସିଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନିମ୍ନ କ୍ରମର ବ୍ୟାଟରମାନେ କ୍ରିଜ୍ରେ ୯୦ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଗଲେ। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମାନବ ସୁଥାର ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର' ଆକରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସମେତ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୧-୦ ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍
ଭାରତ ଯଦି କଲମ୍ବୋ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦଳ ଖାତାକୁ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଳର ପିସିଟି (PCT) ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬୩.୩୩ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିସି (WTC) ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୪ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଁଏ ମିଳିଛି। ଏହି ଫଳାଫଳ ପରେ ଭାରତର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ PCT ୫୩.୩୩ ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୫୧.୫୧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସମେତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ ୩୩.୩୩ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳ ୯ଟି ଦଳର ଏହି ତାଲିକାରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ କାୟମ ରହିଛି।