ETV Bharat / sports

ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ: ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

India vs Sri Lanka Day 3 Highlights
ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SL 2nd Test Day 3: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୮୩.୪ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୬୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦୩ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋରର ଜବାବରେ ଘରୋଇ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ୨୩୮ ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳ ଉପରେ ଫଲୋଅନ୍ ର ବିପଦ ରହିଛି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ୮ ରନରେ ୨ ୱିକେଟ୍‌ରୁ ଆଗକୁ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦଳକୁ ଶିଘ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଥିଲା। କାମିଲ ମିଶାରା ୧୯ ରନ୍ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୮ ରନ୍ କରି ଶସ୍ତାରେ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍ ୩୨ ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଇନିଂସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ନିରୋଶନ ଡିକୱେଲା ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟ୍‌କା ପରେ ପାସିନ୍ଦୁ ସୂରିୟାବନ୍ଦରା ଏବଂ ସୋନାଲ ଦିନୁଷା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସୂରିୟାବନ୍ଦରା ୧୩୩ ବଲ୍‌ରେ ୯ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୮୦ ରନର ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ବୋଲ୍ଡ କରି ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋନାଲ ଦିନୁଷା ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୧୩୭ ବଲ୍‌ରେ ୬ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୮୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେ କ୍ରିଜ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ସାରା ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ୧୪ ଓଭରରେ ୪୭ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ପିନର ମାନବ ସୁଥାର ମଧ୍ୟ ୨୧ ଓଭରରେ ୮୩ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସାରାଂଶ ଜୈନ କମ୍ ରନ୍ ଦେଇ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି।

ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୋନାଲ ଦିନୁଷା (୮୫)ଙ୍କ ସହ ଲହିରୁ କୁମାରା ୮ ରନ୍ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବାକି ରହିଥିବା ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ଅକ୍ତିଆର କରି ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାହିର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟରେ ଥମୁନି ବିବାଦ; ଜୟସ୍ୱାଲ-ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କଲା ICC

୧୫ ଦିନରେ ୧୯୦୦ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା! ହିଟ୍‌ମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କଲେ ଅନୁଗୋଳ ଯୁବକ

ନିଜ ଘରେ ଅତିଥି ସାଜିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ! ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ

TAGGED:

TEAM INDIA DOMINATE COLOMBO TEST
INDIA VS SRI LANKA
COLOMBO TEST
ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
IND VS SL 2ND TEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.