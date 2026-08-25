ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ: ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Published : August 25, 2026 at 7:04 PM IST
IND vs SL 2nd Test Day 3: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୮୩.୪ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୬୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦୩ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋରର ଜବାବରେ ଘରୋଇ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ୨୩୮ ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳ ଉପରେ ଫଲୋଅନ୍ ର ବିପଦ ରହିଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ୮ ରନରେ ୨ ୱିକେଟ୍ରୁ ଆଗକୁ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦଳକୁ ଶିଘ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟ୍କା ଲାଗିଥିଲା। କାମିଲ ମିଶାରା ୧୯ ରନ୍ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୮ ରନ୍ କରି ଶସ୍ତାରେ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍ ୩୨ ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଇନିଂସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ନିରୋଶନ ଡିକୱେଲା ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
Stumps!— BCCI (@BCCI) August 25, 2026
Rain brings an end to Day 3 in Colombo 🌧️
Sri Lanka 265/8 in the first innings, trail by 238 runs
Scorecard ▶️ https://t.co/r9FgXSdsMf#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/cc3dtY64ek
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟ୍କା ପରେ ପାସିନ୍ଦୁ ସୂରିୟାବନ୍ଦରା ଏବଂ ସୋନାଲ ଦିନୁଷା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସୂରିୟାବନ୍ଦରା ୧୩୩ ବଲ୍ରେ ୯ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୮୦ ରନର ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ବୋଲ୍ଡ କରି ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋନାଲ ଦିନୁଷା ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୧୩୭ ବଲ୍ରେ ୬ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୮୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେ କ୍ରିଜ୍ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ସାରା ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ୧୪ ଓଭରରେ ୪୭ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ପିନର ମାନବ ସୁଥାର ମଧ୍ୟ ୨୧ ଓଭରରେ ୮୩ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସାରାଂଶ ଜୈନ କମ୍ ରନ୍ ଦେଇ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି।
ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୋନାଲ ଦିନୁଷା (୮୫)ଙ୍କ ସହ ଲହିରୁ କୁମାରା ୮ ରନ୍ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବାକି ରହିଥିବା ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ଅକ୍ତିଆର କରି ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାହିର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।