ETV Bharat / sports

୬୦୦ତମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ; ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୧୬୫ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଗାଲେ ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘରୋଇ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୧୬୫ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

INDIA BEATS SRI LANKA
୬୦୦ତମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SL 1st Test: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିଜୟ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗାଲେ ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘରୋଇ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୧୬୫ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ୬୦୦ତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ୩୭୨ ରନ୍‌ର ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ୍‌ରେ ୨୦୬ ରନ୍‌ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ବିଜୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଟିରେ ୯ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୭ରେ ପଲ୍ଲେକେଲେଠାରେ ଶେଷ ବିଜୟ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତର ଏହା ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ବିଜୟ ଅଟେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୫ଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏହାର ଘରୋଇ ମାଟିରେ ହରାଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

ବୋଲିଂରେ ମାନବ ସୁଥାର୍ କରିଥିଲେ କମାଲ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ବିଜୟରେ ସ୍ପିନର୍ ମାନବ ସୁଥାର୍‌ଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ସୁଥାର୍ ଉଭୟ ଇନିଂସ୍ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଗାଲେ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍‌ରେ ମାନବ ୪ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ୍‌ରେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୬ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କୁ ପଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ମାନବ ସୁଥାର୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାନବ ସୁଥାର୍‌ଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ୧୦-ୱିକେଟ୍ ହଲ୍ ଅଟେ।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଗାଲେରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍‌ରେ ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ୍‌ଙ୍କ ୧୬୭ ରନ୍‌ର ଦମଦାର ଇନିଂସ୍ ବଳରେ ୪୬୨ ରନ୍‌ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୨୮୪ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୯୩ ରନ୍‌ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୩୭୨ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନେ ୭୭.୪ ଓଭରରେ ୨୦୬ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ସୋନାଲ୍ ଦିନୁଶା ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରହିଥିଲେ। ଯିଏକି ୮୪ ରନ୍‌ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅଧିନାୟକ ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା ୫୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

INDIA VS SRI LANKA 1ST TEST
INDIA BEATS SRI LANKA
MANAV SUTHAR 10 WICKET HAUL
ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
IND VS SL 1ST TEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.