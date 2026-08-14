IND vs SL: ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ-11 ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଲେ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଜ୍ଞ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ନୂଆ ବଲ୍ ରେ ବୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି।
Published : August 14, 2026 at 5:43 PM IST
IND vs SL 1st Test: ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ନୂଆ ବଲ୍ରେ ବୋଲିଂ କରିବେ। କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବଂ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଚୟନ କରାଯିବ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ଗିଲ୍ ସଙ୍କୋଚ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଦୁଇଜଣ ବାମହାତୀ ବୋଲରଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ-11 ରେ ଚୟନ ହେବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମନେହେଉଛି। କାରଣ ଗିଲ୍ ସୁଥାରଙ୍କ ବୋଲିଂ ସହ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ପୁଣିଥରେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଚାରିଜଣ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିରାଜ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିବା ବୋଲର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଆକିବ୍ ନବୀ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗିଲ୍ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
🗣️ The main goal is to play the World Test Championship Final#TeamIndia captain Shubman Gill talks about the progress of the team and the importance of the Sri Lanka Test series.#SLvIND | @ShubmanGill pic.twitter.com/qfSTwseB4d— BCCI (@BCCI) August 14, 2026
ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ପୁରୁଣା ବଲ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭଲ ଗତି ସହିତ ବଲ୍କୁ ବାଉନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ନିକଟରେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ବୁମ୍ରା ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ।"
ଭାରତ ଖେଳିବ ୬୦୦ତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍
ଅଧିନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଜ ଭୂମିକାରେ ସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଦୌଡ଼ରେ ବଜାୟ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ୬ କିମ୍ବା ୭ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ହିଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।" ୧୯୩୨ ମସିହାରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିବା ଭାରତ ଶନିବାର (୧୫ ଅଗଷ୍ଟ) ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ୬୦୦ତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
Stage set, trophy unveiled! 🏆🔥— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 14, 2026
Dhananjaya de Silva & Shubman Gill launch the Test series trophy at GICS, Galle. Let the battle begin! 🇱🇰🏏🇮🇳#SLvIND #LionsRoar #SriLankaCricket #Galle pic.twitter.com/9czWzWOMcz
ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜସୱାଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମାନବ ସୁଥାର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, ସାରାଂଶ ଜୈନ, ଆକିବ୍ ନବୀ ଏବଂ ସରଫରାଜ ଖାନ୍।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ଦଳ: ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା (ଅଧିନାୟକ), ଲାହିରୁ ଉଦାରା, ନିଶାନ ମଦୁସ୍କା, କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଦିନେଶ ଚଣ୍ଡିମଲ୍, ପାସିନ୍ଦୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦାରା, ସୋନାଲ ଦିନୁଶା, ନିରୋଶନ ଡିକୱେଲା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରମେଶ ମେଣ୍ଡିସ, ପ୍ରଭାତ ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟା, କେଶରା ନୁୱାନ୍ଥା, ମିଲନ ରଥନାୟକେ, ଅସିଥା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, ଲାହିରୁ କୁମାରା, ବିଶ୍ୱ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, ଦିଲଶାନ ମଦୁଶଙ୍କା।