ETV Bharat / sports

ଗଲ୍‌ ଟେଷ୍ଟରେ ବୋଲରଙ୍କ ରାଜ୍, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପଡ଼ିଲା ୧୪ ୱିକେଟ୍‌; ବିଜୟଠାରୁ ମାତ୍ର ୬ ୱିକେଟ୍ ଦୂରରେ ଭାରତ!

ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିରିଜ୍‌ରେ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାଠାରୁ ମାତ୍ର ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ଦୂରରେ ଅଛି।

India vs Sri Lanka Day 4 Highlights
ଗଲ୍‌ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟଠାରୁ ମାତ୍ର ୬ ୱିକେଟ୍ ଦୂରରେ ଭାରତ! (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Sri Lanka Day 4: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଚାରି ଦିନର ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିରିଜ୍‌ରେ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାଠାରୁ ମାତ୍ର ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ଦୂରରେ ଅଛି। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭାରତ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୧୯୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବ ଇନିଂସର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ମିଶାଇ ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ମୁଖରେ ୩୭୨ ରନ୍‌ର ଏକ କଠିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୪ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କୁ ହରାଇ ୮୪ ରନ୍ କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତଠାରୁ ୨୮୮ ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି।

୩୭୨ ରନ୍‌ର ପିଛା କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ନିଜ ବୋଲିଂରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଇନିଂସର ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ନିଶାନ ମଦୁଷ୍କା (୬)ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ କନକସନ୍ ସବ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭାବେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ପାଶିନ୍ଦୁ ସୂରିୟାବନ୍ଦାରା, ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ହିଁ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୨୧ ରନ୍‌ରେ କମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍ (୨) ଏବଂ ୪୭ ରନ୍‌ରେ ଲହିରୁ ଉଡାରା (୧୬)ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମାନବ ସୁଥାର ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ସିରାଜ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୭୪ ରନ୍‌ର ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଥିବା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ୪୮.୫ ଓଭରରେ ୧୯୩ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ୪୬୨ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସୋମବାର ଦିନ ୨୮୪ ରନ୍‌ରେ ସମିତି ରହିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଇନିଂସ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟି-ବ୍ରେକ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଓପନର କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ୩୫ ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ ୪୪ ରନ୍ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୪ ରନ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୧୬ ରନ୍ କରିଥିଲା।

ଏହା ପରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରି ୬୯ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୬୬ ରନ୍ (୨ଟି ଛକା ସହ) ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ ଦ୍ୱାରା ପନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ୧୦୦ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଇନିଂସରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ନଥିଲା, କାରଣ ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ପ୍ରଥମ ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲ୍‌ରେ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଅସିଥା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।

ଜୟସ୍ୱାଲ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ରାହୁଲ ଓ ପଡ଼ିକ୍କଲ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସିମ୍‌ର ସାମ୍ନା କରି ଇନିଂସ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ମାତ୍ର ୮ ରନ୍ କରି ପଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ଉଭୟ ୱିକେଟ୍ ପ୍ରଭାତ ଜୟସୂରିୟା ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାତ ଜୟସୂରିୟା ୪୩ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅସିଥା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମାମଲାରେ ଫସିଲେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର: କୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା: ୧୭ ଆଥଲେଟ୍ ପାଇବେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ମାତ୍ର ୮୯ ଇନିଂସରେ ୧୦୦ ଛକା! ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଓ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଧୂଳିସାତ୍ କଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ

TAGGED:

INDIA VS SRI LANKA DAY 4 HIGHLIGHTS
INDIA VS SRI LANKA DAY 4
SRI LANKA VS INDIA
ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
SL VS IND TEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.