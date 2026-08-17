IND vs SL: ୨୮୪ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା; ଭାରତ ହାସଲ କଲା ୧୭୮ ରନ୍ର ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଗାଲ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Published : August 17, 2026 at 6:33 PM IST
IND vs SL 1st Test Day 3: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଗାଲ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୋମବାର ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦବଦବା ଘରୋଇ ଦଳ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୬୨ ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜବାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଝଟ୍କା ପାଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟକ୍ରମର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ୭୯.୪ ଓଭରରେ ୨୮୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ସାମ୍ନାରେ ଫଲୋ-ଅନ୍ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ତୃତୀୟ ଦିନ ସକାଳେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ମାତ୍ର ୪ଟି ବଲ୍ରେ ୪୬୨ ରନ୍ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ନିଶାନ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ (୦)ଙ୍କୁ ପେଭିଲିୟନ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲହିରୁ ଉଦାରା (୨୭) ଏବଂ ଦିନେଶ ଚାନ୍ଦିମଲ (୪)ଙ୍କୁ ମାନବ ସୁଥାର ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ (୧୪)ଙ୍କୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଆଉଟ୍ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍କୋର ୫୭/୪ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା (୨୧) ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାତ୍ର ୯୦ ରନ୍ରେ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
Innings Break!— BCCI (@BCCI) August 17, 2026
Sri Lanka are all-out for 2⃣8⃣4⃣
4⃣ wickets for Manav Suthar
3⃣ wickets for Ravindra Jadeja
1⃣ wicket each for Mohammed Siraj, Prasidh Krishna and Kuldeep Yadav
Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/kOzprMVVsZ
୯୦ ରନ୍ରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ଇନିଂସ ପରାଜୟ ଏବଂ ଫଲୋ-ଅନ୍ର ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥିତିରୁ ସୋନାଲ୍ ଦିନୁଶା ଏବଂ ନିରୋଶନ ଡିକୱେଲା ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମିଶି ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୧୩ଟି ବଲ୍ରୁ ୧୪୬ ରନ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ।
ଡିକୱେଲା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ୧୧୫ଟି ବଲ୍ରୁ ୭ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୮୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋନାଲ୍ ଦିନୁଶା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କ୍ରିଜ୍ରେ ଡଟି ରହି ୧୬୮ଟି ବଲ୍ରେ ୪ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ସହ ୧୦୦ ରନ୍ର ଶତକୀୟ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ୧୪୬ ରନ୍ର ସାଜେଦାରୀ ବଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କେବଳ ୯୦/୫ ଭଳି ନାଜୁକ ସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥିଲା, ବରଂ ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ୨୩୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଫଲୋ-ଅନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଥିଲା।
Sonal Dinusha and Niroshan Dickwella helped Sri Lanka avoid the follow-on even as India take big lead in Galle 🏏#WTC27 📝: https://t.co/unL1MQT9jS pic.twitter.com/A6o0eiglXB— ICC (@ICC) August 17, 2026
ଦିନୁଶା ସଞ୍ଜମତା ଓ ସୂଝବୁଝର ପରିଚୟ ଦେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଡଗମଗାଉଥିବା ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଶତକ ହିଁ ଦଳକୁ ଫଲୋ-ଅନ୍ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୨୮୪ ରନ୍ର ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ନିରୋଶନ ଡିକୱେଲାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ସାଜେଦାରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ସୋନାଲ୍ ଦିନୁଶାଙ୍କୁ ଏଲ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ କରି ତାଙ୍କ ଶତକୀୟ ପାରିର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତଳ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ୨୮୪ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।