ETV Bharat / sports

ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗାଲେ ଟେଷ୍ଟ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ଶତକ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ୬୦୦ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାରେ କେବଳ ତୃତୀୟ ଦଳ ହୋଇଛି ।

India captain Shubman Gill chose to bat after winning toss in first Tets
India captain Shubman Gill chose to bat after winning toss in first Tets (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SL 1st Test Day 1: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (ଅଗଷ୍ଟ 15) ଗାଲେରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରି ମାତ୍ର ୨ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୨୮୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ, ଭାରତ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ପାଡିକ୍କଲ ଶତକ ମାରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କେଏଲ ରାହୁଲ (୭୭) ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କ୍ରିଜରେ ରହିବା ସମୟରେ କେବଳ ୧୬ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ କମାଣ୍ଡିଂ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କାରଣ ପାଡିକ୍କଲ ଅପରାଜିତ ୧୩୧ ରନ୍ କରି କ୍ରିଜରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତ ୨୭ ରନ୍ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ।

India captain Shubman Gill chose to bat after winning toss in first Tets
India captain Shubman Gill chose to bat after winning toss in first Tets (IANS)

ପନ୍ତ-ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି

ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ଅପରାଜିତ ଶତକ ଭାରତକୁ ୭୩ ଓଭରରେ ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୮୮ ରନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପାଡିକ୍କଲ ୧୭୮ ବଲରୁ ୧୨ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି ୧୩୧ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ୩୬ ବଲରୁ ୨୭ ରନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା । ଅଭିଜ୍ଞ ଓପନର କେଏଲ ରାହୁଲ ୭୭ ରନ୍ କରି ରିଟାୟାର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ 150 ରନର ଭାଗୀଦାରି କରି ଭାରତକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ତଥାପି, ହାତ କ୍ରାମ୍ପ ଏବଂ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲରମାନେ ୱିକେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ । ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ପ୍ରଭାତ ଜୟସୁରିଆ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ୧୬ ରନରେ ଆଉଟ କରି ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ । ଭାରତର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ଯୁବ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୁରିଆଙ୍କ ରୂପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯିଏ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରେ ୩୨ ରନ୍ କରିବା ପରେ ରନ୍ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ଏହା ୬୦୦ତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ୬୦୦ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାରେ କେବଳ ତୃତୀୟ ଦଳ ହୋଇଛି । ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଉଛି ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ରେଡ-ବଲ୍ ଖେଳ ଖେଳିଥିବା ଅନ୍ୟ ଦଳ ।

ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିବା ଦେଶ-

  1. ୧୦୯୭ - ଇଂଲଣ୍ଡ
  2. ୮୮୩ - ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
  3. ୬୦୦ - ଭାରତ
  4. ୫୯୬ - ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
  5. ୪୮୭ - ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ

ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବର୍ଷା ସାଜିଥିଲା ବାଧକ

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜିର ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ପଡ଼ିଆରେ ପାଣି ଜମି ଯିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍କୋର୍ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 101 ରନ୍ ଥିଲା । ପାଡିକ୍କଲ୍ 48 ଏବଂ ରାହୁଲ 37 ରନ୍ କରି ଖେଳୁଥିଲେ ।

ପୁଣି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 239 ରନ୍ କରିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ପନ୍ତ 3 ଏବଂ ପାଡିକ୍କଲ୍ 107 ରନ୍ କରି ଖେଳୁଥିଲେ ।

ଏହା ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଖେଳାଳି ଉଭୟ ଭାବେ ଗିଲ୍ ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ।

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ କିପର), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମାନଭ ସୂତାର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ଲାହିରୁ ଉଦାରା, ନିଶାନ ମଦୁସ୍କା, ଦୀନେଶ ଚାନ୍ଦିମାଲ, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ଧନଞ୍ଜୟ ଦି ସିଲଭା (ଅଧିନାୟକ), ସୋନାଲ ଦୀନୁଶା, ନିରୋଶନ ଡିକୱେଲା (ୱିକେଟ କିପର), କେଶରା ନୁୱନ୍ତ, ପ୍ରଭାସ ଜୟସୁରିଆ, ଲାହିରୁ କୁମାରା, ଅସୀତା ଫର୍ନାଣ୍ଡୋ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND vs SL: ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ-11 ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଲେ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍‌

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା: ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ଖେଳାଳି


ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

IND VS SL 1ST TEST
IND VS SL 1ST TEST DAY 1
IND VS SL GALLE TEST
ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗାଲେ ଟେଷ୍ଟ
IND VS SL 1ST TEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.