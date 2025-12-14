ETV Bharat / sports

IND vs SA: ତୃତୀୟ T20Iରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ, ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଆଗୁଆ

ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ T20I ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।

IND vs SA
IND vs SA ତୃତୀୟ T20I (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 14, 2025 at 10:56 PM IST

|

Updated : December 14, 2025 at 11:07 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଧର୍ମଶାଳା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜରେ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୧୦ ୱିକେଟ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୧୭ ରନ କରିଥିଲା । ଭାରତ ୧୫.୫ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୨୦ ରନ କରି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।

ଅଭିଷେକ ଏବଂ ତିଲକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ-

118 ରନ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ଭାରତ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ଓପନର ୫.୨ ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୬୦ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ । ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା ​​ଅଭିଷେକଙ୍କ ରୂପରେ । ସେ ୧୮ ବଲରେ ୩ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ସହିତ ୩୫ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ ୨୮ ବଲରେ ୫ ଚୌକା ସହିତ ୨୮ ରନ କରିଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ୧୨ ରନର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ । ତିଲକ ବର୍ମା (୨୬*) ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ (୧୦*) ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ଏବଂ ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା-

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଏବଂ ରୀଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ ଇନିଂସ୍ ଓପନ କରିଥିଲେ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଆସିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏବେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ୪୮ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭାରତ ପାଇଁ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ୪୭ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଡି କକ୍‌ଙ୍କୁ ୧ ରନ୍ ରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୭ ରନ୍ ରେ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ (୨) ଭାବରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ଅଧିନାୟକ ମାର୍କରାମ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଇତିହାସ-

ତା'ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ (୯)ଙ୍କୁ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ୱିକେଟ୍ ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭାରତ ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ୧୦୦ ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ୧୦୦ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ପରେ ତୃତୀୟ ବୋଲର ହୋଇଥିଲେ।

ମାର୍କରାମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ-

ଏହା ପରେ, କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ ୪, ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା ୨୦ ଏବଂ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଅଧିନାୟକ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ସେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖି ୪୧ ବଲରେ ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ । ସେ 46 ବଲ ରେ ୬୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

