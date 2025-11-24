IND vs SA: ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ 201ରେ ସୀମିତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 288 ରନର ଲିଡ୍
India vs South Africa 2nd Test: ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 314 ରନ୍ ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କଲା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ।
Published : November 24, 2025 at 4:39 PM IST
ଗୁଆହାଟି(ଆସାମ): ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ଉପରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଖେଳ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ତାର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଆୟୋଜକ ଦଳକୁ 83.5 ଓଭରରେ 201 ରନ୍ ରେ ସୀମିତ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ 288 ରନ୍ ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ସହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରି ତୃତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ୍ 314 ରନ୍ ଲିଡ୍ ନେଇଛି।
ତୃତୀୟ ଦିନ: ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ
ତୃତୀୟ ଦିନର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 83.5 ଓଭରରେ 201 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 97 ବଲ୍ରେ 7ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ 58 ରନ୍ କରି ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ 92 ବଲ୍ରେ 2ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ 48 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 22 ରନ୍, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 15 ରନ୍ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 19 ରନ୍ ର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ 6 ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ସାଇମନ ହାର୍ମର 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ତୃତୀୟ ଦିନ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ
ତୃତୀୟ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 67 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 174 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 72 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ (7), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (6), ଏବଂ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ (10) ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ତୃତୀୟ ଦିନ: ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ
ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ସ୍କୋର 9/0ରୁ ସେମାନଙ୍କର ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ (7) ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ (2) ଇନିଂସ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ 65 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ କେଏଲ ରାହୁଲ (22) ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ (97 ବଲରୁ 7 ଚୌକା ଏବଂ 1 ଛକା ସହିତ 58)ଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (15) ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (0) ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ସାଇମନ୍ ହାର୍ମର 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ଏବଂ କେଶବ ମହାରାଜ 1 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଖେଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ରହିଛି?
ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 151.1 ଓଭରରେ 10 ୱିକେଟରେ 489 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 81.5 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟରେ 247 ରନ୍ ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଇନିଂସ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ସେନୁରାନ ମୁଥୁସାମି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ 206 ବଲ୍ରେ 10 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ସହିତ 109 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ 91 ବଲ୍ରେ 6 ଚୌକା ଏବଂ 7 ଛକା ସହିତ 93 ରନ୍ କରି ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ 489 ରନ୍ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଶେଷରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ (7) ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ (2) ମିଳିତ ଭାବରେ 9 ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମାର୍କରମଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍
ଏଡେନ୍ ମାର୍କରମଙ୍କ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ସୋ। ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ଏଡେନ୍ ମାର୍କରମଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଯେ, ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମାର୍କରମଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ 42ତମ ଓଭରରେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ଜାନସେନଙ୍କ ଏକ ହାଇ ଡେଲିଭରୀକୁ ଅଜବ ଭାବେ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ର ଉପର ଭାଗରେ ବାଜି ସ୍ଲିପ୍ କର୍ଡନ୍ ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଲିପ୍ ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମାର୍କରମ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଉଡ଼ି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଭାରତ- ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟକୁ ଜିତି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ 1-0ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିସାରିଛି।
