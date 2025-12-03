ETV Bharat / sports

IND VS SA 2ND ODI: କୋହଲି ଓ ଗାୟକ୍ବାଡଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ, ଦ. ଆଫ୍ରିକାକୁ 359 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଭାରତ ସିରିଜରେ 1-0ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ ବିଜୟୀ ହେବା ଆଶାରେ ରହିଛି।

ବାରବାଟୀ ଟି-20; ନାଲି ମାଟିରେ ମହାମୁକାବିଲା, ହାଇସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ କ୍ରିକେଟ୍‌ପ୍ରେମୀ
ବାରବାଟୀ ଟି-20; ନାଲି ମାଟିରେ ମହାମୁକାବିଲା, ହାଇସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ କ୍ରିକେଟ୍‌ପ୍ରେମୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 3, 2025 at 6:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାୟପୁର: ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୁତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଶତକ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଗରେ 359 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଗାୟକ୍ୱାଡଙ୍କ 105, କୋହଲିଙ୍କ 102 ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ଅପରାଜିତ 66 ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ 50 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ ହରାଇ 358 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଚଳିତ ସିରିଜରେ କୋହଲି ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋହଲି ଏବଂ ଋତୁରାଜ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ 195 ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି ସହିତ ଭାରତକୁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଋତୁରାଜ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ କୋହଲି ତାଙ୍କର 53ତମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଶତକ ପରେ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ରିଜରେ ରହିପାରି ନଥିଲେ। ପରେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ଜାଡେଜା ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତର ସ୍କୋରକୁ 350 ଅତିକ୍ରମ କରାଇଥିଲେ। ଜାଡେଜା 24 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ନାନ୍ଦ୍ରା ବର୍ଗର ଏବଂ ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ହାସଲ

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ସିରିଜରେ ତାଙ୍କର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ଥିଲା। ସେ 90 ବଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରରେ ତାଙ୍କର 53ତମ ଏବଂ ପୂରା କ୍ୟାରିୟରରେ 84ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ। ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ, କୋହଲି ଅଧିକ ସମୟ କ୍ରିଜରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ 93 ବଲ୍‌ରେ 102 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ 7ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

କୋହଲି ତାଙ୍କର ଶେଷ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ଇନିଂସରେ ଅପରାଜିତ 74, 135 ଏବଂ 102 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ତିନି କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ଇନିଂସରେ 50ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାରେ 13ତମ ଖେଳାଳି କରିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ 11 ଥର ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର 10 ଥର ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଗାୟକୱାଡ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଋତୁରାଜ ଗାୟକ୍ୱାଡ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ 83 ବଲ୍ ରେ 105 ରନ୍ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ୍ ସମୟରେ, ଗାୟକୱାଡ 12ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକ୍ୱାଡ

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶତକ ସହିତ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାୟକୱାଡ 77 ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଠାନ 2011 ମସିହାରେ ସେଞ୍ଚୁରିଅନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ 68 ବଲ୍ ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଗାୟକ୍ୱାଡ 83 ବଲ୍ ରୁ 105 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସର ଶେଷ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଟୋନି ଡି ଜୋରଜିଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ରୁତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 9.4 ଓଭରରେ 62 ରନ୍ ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (14) ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈୟସ୍ୱାଲ (22)ଙ୍କୁ ହରାଇ ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗାୟକ୍ୱାଡ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ମିଶି ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 12ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ଋତୁରାଜ 77 ବଲ୍ ରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

IND vs SA ଦିନିକିଆ ସିରିଜ

ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 17 ରନ୍ ରେ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତାର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରଖିଛି। ଭାରତ ସିରିଜରେ 1-0ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ ବିଜୟୀ ହେବା ଆଶାରେ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND vs SA: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 17 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ, କୋହଲିଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଶତକ, କୂଲଦୀପଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଯାଦୁ

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାରବାଟୀ ଟି-20; ନାଲି ମାଟିରେ ମହାମୁକାବିଲା, ହାଇସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ କ୍ରିକେଟ୍‌ପ୍ରେମୀ

TAGGED:

IND VS SA 2ND ODI
VIRAT KOHLI 53RD ODI CENTURY
RUTURAJ GAIKWAD MAIDEN CENTURY
VIRAT KOHLI CENTURY
IND VS SA 2ND ODI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.